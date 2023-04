"Regenbogen-Hauptstadt"? Lesben- und Schwulenverband äußert sich zu Koalitionsvertrag

Berlin - Der Koalitionsvertrag von CDU und SPD umfasst mehrere Seiten zur "Regenbogenhauptstadt". Der Lesben- und Schwulenverband findet vieles gut von dem, was dort steht. Er sieht aber auch ein Problem.

Positiv bewertete Schreiber auch Pläne zur Schaffung eines Regenbogenhauses und eines "Magnus-Hirschfeld-Tags" alljährlich am 14. Mai. Damit wollen CDU und SPD jedes Jahr mit einer Veranstaltung das Wirken des Sexualforschers und Mitbegründer der ersten Homosexuellen -Bewegung Magnus Hirschfeld (1868-1935) würdigen.

"Ich glaube, dass es Sinn macht, eine solche Koordinierungsstelle zu haben, die das, was gut läuft, bündelt", sagte Schreiber. Bisher fehle jemand, der den Gesamtüberblick habe.

Allerdings benannte Schreiber auch ein "strukturelles Problem" bei der Queer-Politik in Berlin . "Fast alle Träger bekommen eine jährliche Projektförderung, müssen also jedes Jahr aufs Neue Gelder beantragen und hoffen, dass diese auch bewilligt werden." Für eine verlässliche Planungsperspektive und die weitere Professionalisierung der Arbeit sei eine institutionelle Förderung hier dringend nötig.

Sein Verband, so Schreiber, biete zum Beispiel Projekte für queere Geflüchtete, für Regenbogenfamilien, für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Sport oder Workshops an Schulen an.