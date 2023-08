Rekordzahl an Schülern drückt in Berlin und Brandenburg ab Montag die Schulbank

Nach den Sommerferien starten mehr als 700.000 Schülerinnen und Schüler in Berlin und Brandenburg am Montag in das neue Schuljahr 2023/2024.

Berlin/Brandenburg - Nach den Sommerferien starten mehr als 700.000 Schülerinnen und Schüler in Berlin und Brandenburg am Montag in das neue Schuljahr 2023/2024.

Die Erstklässler starten in Berlin am 4. September mit dem Unterricht. © Christoph Soeder/dpa An allgemeinbildenden Schulen in der Hauptstadt lernen mehr Schüler als je zuvor: Ihre Zahl stieg im Vergleich zum vergangenen Schuljahr um rund 6500 auf 395.110. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Brandenburg wuchs um 8000 auf 318.000. Darunter sind rund 25.000 Erstklässler, die am Samstag ihre Einschulungsfeiern erlebten. Die 37.470 Abc-Schützen in Berlin werden erst am kommenden Samstag eingeschult, ihr Unterricht beginnt dann am 4. September.

Lehrermangel stellt die Schulen vor ein Problem