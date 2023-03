Nach Corona-Tief: Plötzlich explodieren die Mitgliedszahlen in Berliner und Brandenburger Sportvereinen!

Es sind Rekordzahlen, die der LSB Berlin und LSB Brandenburg kürzlich meldeten. Noch nie gab es so viele Mitglieder in Sportvereinen wie in 2022!

Von Lukas Schulze

Berlin - Es sind Rekordzahlen, die die Landessportbünde (LSB) Berlin und Brandenburg kürzlich vermeldeten. Noch nie gab es so viele Mitglieder in Berlin-Brandenburger Sportvereinen wie in 2022!

Der Turn- und Freizeitsport-Bund ist nach dem Berliner Fußballverband die zweitgrößte Sparte im Berliner Sport. © Sebastian Kahnert/dpa Was wurden inmitten der Corona-Pandemie nicht alles für Schreckensszenarien für den organisierten Sport gezeichnet. Funktionäre ziehen sich zurück, Mitglieder treten massenweise aus, Vereine werden sterben. All diese Prognosen sind (glücklicherweise) nicht eingetreten - das Gegenteil ist der Fall! Noch nie zuvor waren so viel Menschen im organisierten Sport unterwegs wie in 2022 in Berlin-Brandenburg. Am Donnerstag meldete der LSB Berlin den neuen Mitglieder-Höchststand von 729.622 Menschen, verteilt über alle Sportvereine der Hauptstadt. Berlin Regionalsport Traumkulisse zum Pflichtspieldebüt: 1000 Zuschauer wollen Influencer-Klub Delay Sport sehen Im Verhältnis zu 3.850.809 Menschen mit Hauptwohnsitz in Berlin 2022 bedeutet das: Fast jeder fünfte Berliner ist in einem Sportverein organisiert. Insgesamt gewann Berlin 45.324 Menschen für den Vereinssport in 2022 hinzu, eine Steigerung von 6,6 Prozent. LSB-Präsident Thomas Härtel (71) freudig: "Wir haben nicht nur das Vor-Corona-Niveau erreicht, sondern es stark übertroffen. Das ist das größte Wachstum seit der Wiedervereinigung."

Mindestens genauso erfreulich sind die Zahlen der Kinder und Jugendlichen, die einen Anstieg von 19.866 Personen verzeichneten. Mit nunmehr 222.667 Mitgliedschaften ist fast jedes dritte Vereinsmitglied in Berlin ein Kind oder ein Jugendlicher.



Neues Rekordhoch: Nicht nur LSB Berlin, auch der LSB Brandenburg mit Rekordzahlen