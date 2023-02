Streit vor Schnellrestaurant am Alexanderplatz eskaliert: Tatverdächtige ermittelt

Ein Zeugenhinweis führte zur Identifizierung eines Tatverdächtigen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Berlin - Mit Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen und seinen Begleitern, der im S-Bahnhof Alexanderplatz in Berlin -Mitte einen 25-Jährigen angegriffen haben soll.

Der mutmaßliche Täter (r.) und seine Begleiter: Mit diesen Bildern erhoffte sich die Polizei Berlin Hinweise aus der Bevölkerung. © Polizei Berlin

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei es am 5. März 2022 (einem Samstag) gegen 5.30 Uhr in der Warteschlange vor der Filiale eines Schnellrestaurants zwischen zwei Männern zu einer Auseinandersetzung gekommen.

Der abgebildete Tatverdächtige soll laut Polizei einen damals 25 Jahre alten Mann unvermittelt von hinten zu Boden gerissen haben. Durch den Sturz erlitt der junge Mann erhebliche Verletzungen im Schulterbereich und er musste diese operieren lassen.

Der Tatverdächtige war an diesem Morgen in Begleitung von zwei Männern und zwei Frauen, die als mögliche Zeuginnen und Zeugen gesucht werden.

Tatverdächtiger:

etwa 18 bis 25 Jahre alt

kurze, dunkle Haare

vermutlich ovaler Bartansatz

Bekleidung: helle Kapuzenjacke mit kariertem Linienmuster, dunkle Jeans, weiße Sportschuhe

Begleiter 1:

etwa 18 bis 25 Jahre alt

Bekleidung: dunkle Jacke mit hellem Innenfutter, graue Hose mit seitlichen hellen Streifen, helle Sportschuhe, Basecap

Begleiter 2: