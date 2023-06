Flummi ist ein Sensibelchen: Wer schenkt dem kuscheligen Kater ein ruhiges Zuhause?

Wegen seiner Allergie darf Flummi nur Spezialfutter fressen, das er aber wie seine abendliche Tablette ohne zu murren zu sich nimmt. Der Kater wird in Bezug auf seine Krankheit lebenslang in der Praxis des Berliner Tierheims behandelt.

Seine aktuelle Pflegemutti hat das Gefühl, dass Flummi jetzt bereit für den Umzug in ein neues Zuhause wäre - dafür braucht es nur die richtigen Menschen.

Wenn der hübsche rote Kater sich wohlfühlt, wird er ganz verschmust. © Tierheim Berlin

Da Flummi wegen seiner Allergie - aber auch als Reaktion auf Stress - dazu neigt, sich zu kratzen, hat es sich laut Tierheim bewährt, ihm dauerhaft "Gummi-Überzieher" an den Krallen der Hinterpfoten zu befestigen. So verletzt sich das Tier nicht selbst.

Flummi reagiert auf neue und unbekannte Situationen ängstlich und wünscht sich daher eine sehr liebevolle, katzenerfahrene Person mit viel Geduld. Vor dem Umzug in sein neues Körbchen sollte der Kater zunächst einige Male bei seiner Pflegestelle besucht werden.

Der hübsche Kater kommt mit anderen Tieren nicht gut zurecht und ist auch für Kinder nicht geeignet. Aber er ist auch nicht gern allein. Hat man einmal sein scheues Katerherz erobert, wird Flummi richtig kuschelig und liebt seine Bezugsperson abgöttisch.

Bei genug Vertrauen ist Flummi ein treuer, sehr ruhiger und verschmuster Kater.

Könnt Ihr dem sensiblen Kater das geben, was er braucht und sich so sehr wünscht? Dann sendet unter Beschreibung Eurer Lebensumstände und Angabe Eurer telefonischen Erreichbarkeit eine aussagekräftige E-Mail an Martina Winkler unter praxis@tierschutz-berlin.de.