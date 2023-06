Hund brutal gequält: Ohren abgeschnitten, verprügelt und misshandelt!

Berlin - Django ist ein lieber Kerl, der in seinem Hundeleben furchtbares mitgemacht haben muss. Weil sein Vorbesitzer gegen das Tierschutzgesetz verstoßen hat, landete der Rüde im Berliner Tierheim .

Sein Vorbesitzer hat ihn in einer sehr kleinen Wohnung gehalten und ist nur sehr selten mit Django rausgegangen. Wenn Gassigänge stattgefunden haben, dann angeblich nur an einer kurzen Leine und mit Maulkorb.

Was genau Django (8) durchleiden musste, ist im Detail nicht bekannt. Seine Tierpfleger gehen aber stark davon aus, dass er regelmäßig mit Gewalt gefügig gemacht wurde.

Aufgrund seiner traurigen, seelischen Verfassung befindet sich Django in Verhaltenstherapie und mache wohl jeden Tag Fortschritte. Trotz seiner schrecklichen Erfahrungen sind keine Bissvorfälle bekannt.

Zudem fehlen an Djangos Maul jegliche Tasthaare und seine ganze Maulpartie wirkt seltsam geschwollen, beschreiben die Pfleger seine körperliche Verfassung.

Django möchte in ein liebevolles Zuhause einziehen. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Der misshandelte Hund ist Menschen gegenüber sehr misstrauisch. Um Zugang zu Django zu bekommen, braucht es sehr viel Geduld, Ruhe, Gelassenheit und auch ein wenig Hartnäckigkeit.

Django, der so viel Schlimmes erlebt hat, wird als ein zutiefst verunsicherter und hochgradig gestresster Hund beschrieben.

Im Zweifel geht er lieber nach vorne und macht mächtig Aufstand, um seinem Gegenüber einen solchen Schrecken einzujagen, dass dieser ihn in Ruhe lässt. Wer kann es dem armen Kerl bei seiner traurigen Vergangenheit verdenken?

Mittlerweile lässt sich Django aber sogar von einer Therapeutin am Bauch kraulen, was einen immensen Durchbruch darstellt.

Trotz seiner Auffälligkeiten hat die arme Fellnase eine Chance verdient und möchte in ein liebevolles Zuhause bei rasseerfahrenen Menschen einziehen, die zuverlässig und vorausschauend mit ihm umgehen. Django wird nur an Menschen vermittelt, die in einer ländlichen Umgebung mit sehr sicher eingezäuntem Garten ohne Kinder und Hunden wohnen.

Wenn Du für Django ein Körbchen frei hast, dann sende eine aussagekräftige E-Mail an tiervermittlung@tierschutz-berlin.de mit einer Beschreibung Deiner Lebensumstände und plane für das Kennenlernen mehrere Besuche im Tierheim Berlin ein.