Hund Joseph macht einen happy Eindruck - Doch der arme Kerl leidet

So hat Joseph wegen seiner kurzen Schnauze bereits bei Temperaturen ab 20 Grad große Probleme mit der Atmung. Auch das Tragen von einem Maulkorb beeinträchtigt den armen Kerl sehr.

Joseph liebt es, gekrault zu werden. © Tierheim Berlin

Da Joseph mit Stress schlecht umgehen kann, sucht er ein zu Hause bei Rasse-erfahrenen Menschen, die ihm eine klare Führung geben können. Für eine Familie mit Kindern ist der English-Bulldog-Mix nicht geeignet.

Joseph freut sich über eine ruhige Umgebung, am besten ländlich oder am Stadtrand gelegen. Stufen sollte Joseph in seinem neuen zu Hause nicht laufen müssen, um seine Gelenke zu schonen.

Falls Du für Joseph ein kuscheliges Körbchen frei hast, dann sende eine E-Mail an tiervermittlung@tierschutz-berlin.de mit Angabe Deiner Telefonnummer. Um Joseph in Ruhe kennenlernen zu können, plane mehrere Besuche im Tierheim ein.

Bedenke, dass Du als zukünftiger Mensch von Joseph eine Erlaubnis zum Halten und Führen von gefährlichen Hunden brauchst. Da es zu Bissvorfällen kam, muss Joseph einen Maulkorb tragen. Die Vermittlung erfolgt ausschließlich mit Zustimmung der zuständigen Behörde.