Hunde-Opi Helmut hat sein Zuhause verloren: "Er sah aus wie ein Koffer mit vier Beinen"

Doch von seinen Pflegern und Pflegerinnen lasse sich Helmut bereits am Kopf kraulen und finde daran Gefallen.

Sein ganzes Leben lang habe Helmut in einem Zuhause verbringen dürfen. Daher brauche der süße Hunde-Opa Zeit, sich mit neuen Menschen anzufreunden und sich in einer anderen Umgebung zurechtzufinden. Momentan möchte Helmut wohl noch nicht angefasst werden.

Helmut wird von seinen Pflegern und Pflegerinnen als ruhiger, genügsamer "Gartenhund" beschrieben, der mit einem Plätzchen in der Sonne überaus zufrieden ist. Der knuffige Senior ist stubenrein und geht sehr brav an der Leine.

Der Terrier-Mix wurde in seinem früheren Zuhause mehr als genug gefüttert und war anfangs so breit wie hoch. Laut seiner Pflegerin sah Helmut aus wie ein Koffer mit vier Beinen und musste sich bereits nach 30 Metern Fußweg erschöpft ausruhen.

Der Hunde-Opi hat schon abgespeckt. © Berliner Tierheim

Andere Hunde findet der Senior wohl doof und möchte am liebsten einfach in Ruhe gelassen werden und für sich sein.

Der "Brummbär" habe altersbedingt einige gesundheitliche Baustellen, wie HD, Arthrose und Spondylosen. In Bezug auf seinen Bewegungsapparat wird Helmut deshalb lebenslang kostenlos in der Tierarztpraxis des Berliner Tierheims behandelt.

Der sympathische "Brummbär" möchte in ein ebenerdiges Haus mit Garten einziehen, das von hundeerfahrenen Menschen bewohnt wird. Helmut möchte einfach so akzeptiert werden, wie er ist, ohne, dass viel von ihm verlangt wird. Kinder, andere Hunde oder Katzen sollten nicht in dem neuen Zuhause leben.

Falls Du ein kuscheliges Körbchen oder einen Sonnenplatz für Helmut freihast, dann melde Dich bei den Pflegern und Pflegerinnen aus dem Berliner Tierheim unter der Telefonnummer 030 76888-203.