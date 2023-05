Knuffiger Welpe Dexter war nicht gewollt: Was hat er mit Trümmersuche zu tun?

Der altdeutsche Hütehund ist ein aktiver Welpe. © Tierheim Berlin

Der altdeutsche Hütehund entstammt einem Wurf, der so nicht geplant war. Als die Mutterhündin erworben wurde, wussten die Besitzer nicht, dass sie trächtig war und so gaben sie ein Teil des Wurfes an das Berliner Tierheim ab.



Der kleine Knirps wird von den Tierpflegern als freundliches, aufgeschlossenes und sehr aktives Hundekind beschrieben, das aufgeweckt, neugierig und sehr lernwillig ist.

Dexter ist erst vier Monate jung und wohnt derzeit in einer privaten Pflegestelle, damit er die wichtige Prägephase nicht im Tierheim verbringen muss. Dort lernt er fleißig nicht nur das Welpen-Einmaleins.

Seine Pflegemutti ist ehrenamtlich in der Rettungshundestaffel tätig. Somit darf Dexter schon "Rettungshundeluft" schnuppern und zeigt dabei schon jetzt fantastisches Potenzial.

Für die Trümmersuche wäre Dexter den Tierpflegern zufolge optimal geeignet. Denn der Welpe bewegt sich sicher auf unterschiedlichsten Untergründen und auch über Trümmer, wie auf einigen Videos zu sehen ist.

Dexter wird als offen, mutig, neugierig, ausgeglichen, unerschrocken und selbstbewusst beschrieben. Der Hütehund arbeitet liebend gern für Futter und ist an Beute interessiert. Der Welpe übt schon das Bei-Fuß-Laufen und auch Kommandos wie "Sitz", "Platz" und "Steh".