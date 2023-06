Weimaraner-Mix hat in der Vergangenheit einen Fehler gemacht: Bekommt er eine neue Chance?

Der Weimaraner-Mix Marlo (4) ist ein intelligenter Hund. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Seine Tierpflegerinnen und Tierpfleger beschreiben Marlo als einen personenbezogen, sehr aktiven Rüden, der körperlich und geistig ausgelastet werden möchte.

Daher sollten seine neuen Menschen Marlo, neben langen Spaziergängen in der Natur auch mit entsprechenden Hundesportdisziplinen, wie Mantrailing, Dummy-Training, Obedience oder jeglicher Art von Nasenarbeit beschäftigen.

Daran hätte Marlo sicherlich Spaß, da er auch im Berliner Tierheim Futtersuchspiele liebt, wie seine Pflegerinnen und Pfleger beobachtet haben. Das Ballwerfen oder sonstige Jagd-Imitationsspiele sind für den Rüden allerdings tabu.

Die intelligente Fellnase beherrsche die Grundkommandos, wobei es an der Umsetzung noch etwas hapern würde. An anderen Hunden lasse sich Marlo gut vorbeiführen, müsse aber noch lernen, nicht an der Leine zu ziehen. Ob er auch mal alleine bleiben kann, müsse ausprobiert werden.

Der hübsche Marlo ist stubenrein.