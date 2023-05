Junge (7) wird von Radfahrer erfasst und meterweit mitgeschleift

Berlin - In Berlin-Mitte ereignete sich am gestrigen Montagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen einem Jungen (7) und einem Radfahrer (29). Der Siebenjährige wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Junge (7) kam mit Bein- und Armverletzungen in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, ereignete sich der Unfall in Berlin-Mitte. Der Fahrradfahrer (29) soll gegen 17.20 Uhr mit einem Fahrrad in der Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Alexanderstraße unterwegs gewesen sein.

Dort soll er an der Dircksenstraße die rote Ampel missachtet und dabei den Siebenjährigen erfasst haben. Der Junge soll mit seiner 44-jährigen Mutter die Mittelinsel der Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Alexanderplatz überquert haben.

Beim Gehen über die Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß der Beteiligten. Der Junge wurde noch einige Meter mitgeschleift, ehe er dann auf die Fahrbahn stürzte.

Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn mit Arm- und Beinverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Radfahrer wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht, konnte diese jedoch nach der Behandlung wieder verlassen.