Mietwagen wird abgeschleppt, danach geht alles schief!

Weil ein Mietwagen offenbar in Berlin in der verbotenen Zone stand, wurde dieser am frühen Morgen abgeschleppt. Danach nahm das Unheil seinen Lauf.

Von Matthias Kuhnert

Berlin - Auch das noch! Weil ein Miles-Fahrer offenbar in Berlin in der verbotenen Zone parkte, wurde kurzerhand ein Abschleppdienst gerufen. Danach nahm das Unheil seinen Lauf ... Weil ein Seil aus der Verankerung riss, landete das Auto auf dem Dach. © TikTok/3788mbln Zunächst sah alles noch nach einem normalen Vorgang aus, wie in einem TikTok-Video festgehalten wurde. Der Abschleppwagen hatte den Wagen bereits am "Haken" und scheinbar sicher in der Verankerung. Als das Auto gerade auf die Ladefläche gehoben werden sollte, machte sich jedoch eines der Sicherungsseile selbständig. In der Folge krachte der Mietwagen erst auf die Schnauze und landete schließlich auf dem Dach, wodurch nicht nur eine Scheibe zu Bruch ging. Was für ein bescheidener Start in den Tag! Da wird sich der Pechvogel sicher auch nicht freuen, dass er mit dem Abschlepp-Fail unfreiwillig einen viralen Hit gelandet hat. Innerhalb von zwei Tagen sammelte der kurze Clip bereits über 19 Millionen Views. Nur wer übernimmt jetzt die Kosten? Bei einem selbstverschuldeten Schaden kann die Selbstbeteiligung bei maximal bis zu 1000 Euro liegen, heißt es in den Nutzungsbedingungen. Von selbstverschuldet kann hier jedoch - zumindest beim Miles-Mieter - nicht die Rede sein. Miles selbst war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Dennoch kommen so oder so Kosten auf den Falschparker zu. Wird ein Wagen abgeschleppt, werden 50 Euro fällig + die Gebühren des Abschleppdienstes. Mit etwas Pech könnte es sogar noch teurer werden: "Entsteht zudem ein Nutzungsausfall, werden zusätzliche Kosten erhoben", heißt es weiter.

