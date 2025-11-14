Schwere Lkw-Kollision: Radfahrer lebensgefährlich verletzt!

Ein Radfahrer ist in Berlin-Schöneberg von einem Lkw angefahren und lebensgefährlich verletzt worden.

Von Lukas Dubro

Berlin - Ein Radfahrer ist am Freitag in Berlin-Schöneberg von einem Lkw angefahren und lebensgefährlich verletzt worden.

Das Fahrrad des Verletzten war unter einem Rad des Lasters eingeklemmt. (Symbolbild)
Das Fahrrad des Verletzten war unter einem Rad des Lasters eingeklemmt. (Symbolbild)  © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Rettungshubschrauber war nach dem Unfall um 8.45 Uhr in der Martin-Luther-Straße im Einsatz, wie die Polizei mitteilte.

Die Unfallstelle ist demnach gesperrt.

Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht klar.

Auch zur Identität des Radfahrers - ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt - lagen zunächst keine Angaben vor.

Die "B.Z." hatte zuvor über den Unfall berichtet. Auf einem Bild war zu sehen, wie das Fahrrad des Schwerverletzten eingeklemmt unter einem Rad des Lasters lag.

