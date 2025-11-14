Schwere Lkw-Kollision: Radfahrer lebensgefährlich verletzt!

Berlin - Ein Radfahrer ist am Freitag in Berlin-Schöneberg von einem Lkw angefahren und lebensgefährlich verletzt worden.

Das Fahrrad des Verletzten war unter einem Rad des Lasters eingeklemmt. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Rettungshubschrauber war nach dem Unfall um 8.45 Uhr in der Martin-Luther-Straße im Einsatz, wie die Polizei mitteilte.

Die Unfallstelle ist demnach gesperrt.

Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht klar.

Auch zur Identität des Radfahrers - ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt - lagen zunächst keine Angaben vor.