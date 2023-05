28.05.2023 13:12 SUV fliegt aus Linkskurve, mäht Stahlzaun um und kracht in Vorgarten

In Berlin-Köpenick ist ein SUV in der Späthstraße aus einer scharfen Linkskurve geflogen und in einen Vorgarten gekracht.

Von Matthias Kuhnert

Gegen den SUV hatte der Stahlzaun samt Tor keine Chance: Gegen Mitternacht und mit einem lauten Knall ist in Berlin-Köpenick ein Dacia Duster in den Vorgarten einer Familie gekracht. Der SUV schob auch den in der Garageneinfahrt geparkten Nissan Micra beiseite. © Morris Pudwell Dabei mähte der stabile SUV über zwölf Meter eines massiven Stahlzaun- und Tors weg und schob zudem auch noch den Nissan Micra beiseite, der in der Garageneinfahrt parkte. Der Kleinwagen wurde dabei im Heckbereich ordentlich beschädigt und verschoben. Noch schlimmer hatte es den Zaun erwischt. Dieser ist nun Schrott. Wie es zum Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Womöglich aber verlor der Fahrer aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle und flog auf der Späthstraße aus der scharfen Linkskurve. Erlaubt sind dort nur 30 km/h. Der Grundstückbesitzer und seine Frau konnten kaum glauben, was sie da sahen. Für den SUV-Fahrer hingegen war es eine folgenschwere Fahrt. Seine Haftpflichtversicherung wird nun für den entstandenen Schaden an Zaun und Wagen aufkommen müssen.

Titelfoto: Morris Pudwell