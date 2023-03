26.03.2023 08:25 Tesla landet in Leitplanke und muss mit Kran befreit werden

In Berlin-Westend rauschte in der Nacht zu Sonntag ein Tesla in eine Leitplanke und blieb hängen.

Von Mia Goldstein

Berlin - In Berlin-Westend rauschte in der Nacht zu Sonntag ein Tesla in eine Leitplanke und blieb hängen. An der Auffahrt Kaiserdamm kam der Tesla von der Straße ab. © Morris Pudwell Ersten Informationen zufolge soll die fahrende Person, die Kontrolle über das Auto verloren und an der Auffahrt Kaiserdamm gegen 1.10 Uhr von der Straße abgekommen sein. Die alarmierten Einsatzkräfte mussten den Tesla wohl mit einem Kran wieder auf die Straße heben. Auf der Hutablage des Autos soll sich ein gelber Luftballon mit der Aufschrift "Happy Birthday" befunden haben. Berlin Unfall Achtjähriges Kind in Berlin-Karow angefahren und verletzt Ob und wie viele Insassen bei dem Unfall verletzt wurden, ist unklar. Während der Bergung war die Autobahnauffahrt wohl für mindestens 2,5 Stunden gesperrt. Zu dem Unfallhergang ermittle nun die Polizei.

Titelfoto: Morris Pudwell