22.07.2023 12:13 Tragischer Unfall: Lkw überrollt Beine von Radfahrer (55)

Von Mia Goldstein

Berlin - In Berlin-Lichtenberg krachte am Freitag ein Lkw in einen Radfahrer (55) und überrollte seine Beine. Der 55-jährige Mann wurde schwer verletzt. Der 55-jährige Schwerverletzte wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa Nach Angaben der Polizei soll sich der tragische Unfall gegen 15 Uhr auf der Frankfurter Allee in Richtung Alt-Friedrichsfelde ereignet haben. Als ein 35-jähriger Lkw-Fahrer nach rechts auf die Buchberger Straße abbiegen wollte, krachte er mit dem Radfahrer zusammen, der in der gleichen Richtung auf dem Fahrradschutzstreifen unterwegs war. Der 55-Jährige stürzte mit seinem Fahrrad und wurde in der Folge vom rechten vorderen Rad der Zugmaschine im Bereich der Beine überrollt. Berlin Unfall Polizeiauto kracht in 17-jährigen Radfahrer: Beamter und Teenie verletzt Alarmierte Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Schwerverletzten am Unfallort. Der 55-jährige Mann wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei ermittelt, wie es genau zu dem Unfall kam.

Titelfoto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa