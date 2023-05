Wuhlheide: Baumbesetzer kündigen Widerstand gegen Räumung an

Am Montag schrieben die Besetzer bei Twitter : "Wir gehen davon aus, dass die Räumung der Besetzung in den nächsten Tagen stattfindet." Sie forderten Unterstützer auf, Widerstand zu leisten.

Die Berliner Senatsverwaltung will Baumfällungen so gering wie möglich halten. © Paul Zinken/dpa

Die "Tangentiale Verbindung Ost" ist eine seit langem geplante Durchgangsstraße im Osten Berlins. Der umstrittene Abschnitt soll die Lücke zwischen Märkischer Allee und der Straße An der Wuhlheide schließen und so unter anderem die Bezirke Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Treptow-Köpenick vom Verkehr entlasten.

Die Senatsverwaltung für Verkehr und Umwelt teilte mit: "Wie bei anderen Infrastrukturbaumaßnahmen wird auch diese Maßnahme Eingriffe in die Natur mit sich bringen."

Die Planung sei daher "in einem aufwendigen Verfahren mit insgesamt zehn verschiedenen Trassenkorridoren immer wieder optimiert" worden, auch um in der Wuhlheide Baumfällungen so gering wie möglich zu halten. Die Eingriffe würden "überwiegend in den Randbereichen der Waldgebiete" stattfinden. "Sämtliche Waldverluste sollen möglichst gebietsnah kompensiert werden".

Eine andere Straße werde zu einem Waldweg umgebaut.