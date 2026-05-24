Drohne stört Flugbetrieb in Neuruppin: Tatverdächtiger flieht

Neuruppin – Auf einem Segelflugplatz in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) musste der Flugbetrieb am Samstagnachmittag kurzzeitig unterbrochen werden. Zuvor war eine Drohne in unmittelbarer Nähe zum Start- und Landebereich aufgetaucht.

Immer wieder sorgen Drohnensichtungen zu Störungen an Flughäfen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Flugbetriebsleiter die Drohne gegen 14.15 Uhr. In der Folge wurde der Start eines Segelflugzeugs vorsorglich abgebrochen.

Der bislang unbekannte Drohnenführer entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei. Zeugen sahen, wie ein Mann eine Drohne in ein Auto lud und wegfuhr.