Adventskalender selber basteln und füllen: Die schönsten Ideen für Frauen, Männer und Kinder

Wichtige Anmerkung: Der Inhalt der Türchen lässt sich eigentlich nicht in "typisch für Mann oder Frau" unterteilen, da die Interessen, Vorlieben und Bedürfnisse von Mensch zu Mensch geschlechtsunabhängig und individuell zu beachten sind. Nicht jede Frau mag z. B. Nagellack und manch ein Mann freut sich auch über ein duftendes Schaumbad. Auch für nicht-binäre Personen könnten passende Ideen unter den Vorschlägen zu finden sein.

Es kommt immer darauf an, für wen der Kalender gedacht ist, deswegen ist es sinnvoll, sich vorher Gedanken zu der Person zu machen, denn nicht jeder braucht oder mag alles.

Ein selbst gemachter Adventskalender bereitet nicht nur täglich Freude, sondern kann auch als eine weihnachtliche Dekoration dienen. © unsplash/Tobias Rademacher

Im Handel sind verschiedene Modelle von leeren Adventskalendern zum Füllen erhältlich, welche einen jedoch in Form und Ausführung der Türchen beschränken. Wesentlich flexibler beim Inhalt des Adventskalenders ist man, wenn man den Kalender komplett selber macht.

leere Klopapierrollen

Pappkartons

Verpackungen jeglicher Art

leere Konservendosen

ausgewaschene Joghurtbecher

Streichholzschachteln

Papiertüten

Stoffbeutel

Pack- oder Zeitungspapier

leere Gläser, Dosen mit Schraubverschluss

Kaffee-to-Go-Becher

Blumentöpfe

Die Türchen können mit Wäscheklammern an einer Schnur befestigt, dekorativ in der Wohnung aufgestellt oder in einem Regal, einer Kiste oder Etagere als Adventskalender präsentiert werden.