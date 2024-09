Apfelmus wie bei Oma: Das Rezept ist so einfach

Zimt verleiht dem Apfelmus ein einzigartiges Aroma. © 123rf.com/bhofack2

Des Deutschen liebstes Obst war und bleibt der Apfel in all seiner Sortenvielfalt. In vielen Regionen Deutschlands beginnt im September die große Apfelernte.

Eine möglichst große Artenvielfalt erfreut auch die Insekten und Vögel. Vielerorts gibt es bereits Mostereien, die Fallobst jeglicher Art entgegennehmen, um daraus Saft zu produzieren. Eine preisgünstige und einfache Alternative ist es, mit einem schnellen Apfelmus Rezept einen großen Vorrat einzukochen.

Weisen die Früchte Druckstellen auf, bieten sie sich nicht zur längeren Lagerung an, sondern sollten möglichst schnell weiterverarbeitet werden.

Der große Vorteil beim Apfelmus selber machen ist, dass auf industriellen Zucker größtenteils verzichtet werden und jeder seine ganz eigene Lieblingssorte verarbeiten kann.

