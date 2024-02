Außergewöhnliche Fellnasen: Das sind die 10 seltensten Katzenrassen

Von der Haltung einer Savannah Katze ist daher all jenen abzuraten, die der anspruchsvollen Haltung der Tiere nicht gerecht werden können.

Trotz der Verpaarung mit gewöhnlichen Hauskatzen zweifeln viele Fachleute daran, dass sich diese edlen Katzen als Heimtiere eignen. Das spiegelt auch der Charakter der Tiere wider. Manchen Katzen merkt man deutlich ihre Hauskatzen-Abstammung an. Bei anderen Exemplaren hingegen kommt die Wildkatze im Verhalten stark zum Ausdruck.

Vor allem in den USA hat sich die Savannah als Prestige-Haustier etabliert. Neben der Größe und der gepardenartigen Fellmusterung sorgen vor allem die angeborene Wildheit der Katze für viel Ansehen.

Die sehr seltene Katzenrasse Sokoke stammt ursprünglich aus Kenia. Eine echte Sokoke erkennt man an ihrem Echtheitszertifikat. Dieses erhält sie jedoch nur, wenn man ihren Ursprung im Sokoke-Bezirk in Kenia auch nachweisen kann.

Da die Burmilla sehr menschenbezogen ist, hasst sie es allein zu sein. Die Katzen sollten daher am besten zu zweit gehalten werden. Trotz allem gilt diese Katzenrasse als sehr pflegeleicht.

Die Katzenrasse mit dem klangvollen Namen Burmilla stammt ursprünglich aus England. Das Markenzeichen dieser seltenen Katzen ist die außergewöhnliche Fellfärbung. Jedes einzelne Haar ist zweifarbig, was ein wenig wie eine Schattierung wirkt.

Halter von Peterbald-Katzen schwärmen von ihrem friedlichen und neugierigen Gemüt. Darüber hinaus sind Katzen dieser Rasse bekannt dafür, gerne im Mittelpunkt zu stehen. Da sie nicht mehr als ein paar wenige Flaumhaare besitzt, muss sie unbedingt in der Wohnung gehalten werden. Trotzdem ist die Katze nicht für Allergiker geeignet, da auch diese Tiere Allergien vor allem durch ihren Speichel auslösen.

Keine Sorge, die seltene Katzenrasse Peterbald sieht tatsächlich gewollt so aus. Sie besitzt so gut wie kein Fell und gehört zu den Nacktkatzenrassen.

Huch, was ist denn mit dieser Katze passiert?

Was bei der seltenen Katzenrasse Khao Manee sofort auffällt, ist ihr reinweißes, glattes Fell in Kombination mit auffällig leuchtenden Augen. Die Augenfarbe reicht von Bernsteinfarben über Gelb bis hin zu Grün oder sogar Blau.

Die seltene Khao Manee Katze stammt ursprünglich aus Thailand und wird dort häufig als Glückskatze verschenkt. Ihr Name bedeutet hier übrigens so viel wie "weißes Juwel". Kein Wunder also, dass Katzen dieser Art vor allem dem thailändischen Adel vorbehalten waren. Seit 1999 verließ keine der Katzen mehr das Land.

Der Charakter ist dem einer Siamkatze sehr ähnlich. Darum eignet sich die Rasse unter anderem zur Haltung mit Hunden.

Katzenfreunde müssen bei der Burmilla mit Anschaffungskosten ab 400 Euro rechnen.