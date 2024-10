Autoreifen entsorgen: So einfach wird man alte Reifen los

In der Regel rechnet man mit einer Nutzungsdauer von circa vier Jahren. Dann sollten schon ein paar neue Autoreifen her.

Wie so häufig gilt auch hier: Da, wo man seine Reifen gekauft hat oder neue kauft, kann man seine alten Exemplare entsorgen. Das ist in der Regel also bei einem Auto- oder Reifenhändler sowie in der Werkstatt des Vertrauens möglich. Erfolgt kein Neukauf von Reifen, kann eine kleine Gebühr anfallen.