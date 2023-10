Birnenmarmelade selber machen: Dieses einfache Rezept braucht nur 4 Zutaten

Für eine leckere Birnenmarmelade eignen sich fast alle Sorten dieses Obstes. © 123RF/bondd

Birnen werden seit vielen Tausend Jahren angebaut und stehen in den Top Ten der beliebtesten Obstsorten der Deutschen. Sie schmecken nicht nur als kleiner fruchtiger Snack zwischendurch, sondern auch in Obstsalaten, Desserts und sogar in deftigen Gerichten mit beispielsweise Käse und Schinken, denen sie eine süße Komponente verleihen.

Wer auch außerhalb der regionalen Saison (August bis November) nicht auf Birnen verzichten möchte, hat mehrere Möglichkeiten, sie haltbar zu machen. Eine davon ist die Herstellung einer leckeren Marmelade.

Dabei schmeckt die Birnenmarmelade nicht nur als Aufstrich auf dem Frühstücksbrötchen. Sie passt auch perfekt zu Eierkuchen, Kaiserschmarrn, Schupfnudeln sowie Kartoffelpuffern und kann auch herzhafte Speisen versüßen.

Mit nur vier Zutaten kannst Du Dir eine köstliche Birnenmarmelade ganz einfach selbst kochen. TAG24 liefert dafür ein passendes Grundrezept sowie ein paar Tipps, wie die Marmelade noch verfeinert werden kann.

