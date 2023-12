Bratensoße selber machen: Das Rezept ist so einfach

Zu einem deftigen Wintergericht gehört natürlich auch eine deftige dunkle Bratensoße. Doch wie macht man eine Bratensoße? Dafür muss man zunächst eine Jus ansetzen. Eine was? Der TAG24-Ratgeber klärt auf.

Kompliziert ist es nämlich nicht, eine Bratensoße selber zu machen - man muss nur einige Stunden Zeit einplanen. Allerdings hauptsächlich fürs Köcheln, es ist nämlich an und für sich gar nicht so viel Arbeit, wie man denkt.

Zu einem klassischen deutschen Essen wie zum Beispiel Braten, Kartoffeln und Rotkohl gehört eine würzige Bratensoße einfach dazu. Doch bevor das nächste Pulvertütchen aufgerissen wird, kann man sich ruhig mal selbst an das Sößchen wagen.

1. Anbraten: Zuerst brät man das Fleisch und die Knochen in einem großen Topf in etwas hitzebständigem Öl scharf an. Nach ein paar Minuten kommt das grob gewürfelte Gemüse dazu. Beim Anbraten bilden sich Röststoffe, die der späteren Bratensoße nicht nur einen würzigen Geschmack, sondern auch die schöne dunkle Farbe verleihen.

2. Ablöschen und reduzieren: Ist auch das Gemüse etwas angeröstet, kommt das Tomatenmark hinzu. Alles gut umrühren und mit Rotwein ablöschen. Das Ganze soll nun ein paar Minuten weiterrösten. Wird es zu trocken, immer wieder mit Rotwein ablöschen.



3. Köcheln: Im nächsten Schritt gibt man so viel Wasser hinzu, dass alles bedeckt ist. Erst jetzt werden die Gewürze dazugegeben. Nun kommt der zeitintensivste, aber einfachste Schritt: Für mindestens zwei Stunden sollte die Jus köcheln. Dabei kann man zwischendurch immer mal wieder den Schaum auf der Oberfläche abnehmen und die Jus so entfetten.

4. Passieren: Sind alle Zutaten genügend reduziert (reduzieren bedeutet einkochen, bis der Wassergehalt stark reduziert ist), geht es ans Passieren, das bedeutet, man gibt alles in ein großes Sieb, sodass die Gemüse- und Fleischreste aufgefangen werden, und nur die reine Jus zurückbleibt. Sie bildet die Basis, um eine Soße herstellen zu können.