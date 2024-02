Brot ohne Mehl backen: Einfaches Rezept für gesundes Wunderbrot

Dieses saftige Körnerbrot ist sehr sättigend und gesund, da es reich an Ballaststoffen, Omega-3-Fettsäuren und natürlichen Proteinen ist. Wer beim Kauf auf die richtigen Haferflocken achtet, kann das Brot sogar glutenfrei backen.

Krisenzeiten und manchmal leere Regale erfordern Kreativität in der Küche. Für Wunderbrot oder auch Saatenbrot werden weder Mehl noch Backpulver und Hefe benötigt.

Für das perfekte Wunderbrot solltest Du mindesten zwei Stunden für den Teig zum Ruhen einplanen. Am besten ist es, den Teig am Vortag zu machen. Für das Rezept brauchst Du neben den Zutaten eine Pfanne zum Rösten, eine Küchenmaschine zum Zerkleinern der Nüsse, Schüsseln, Löffel, eine Kastenform und Backpapier.

1. Schritt: In einer erhitzten Pfanne ohne Fett die Nüsse leicht braun rösten. Die Nüsse dann abkühlen lassen und in einer Küchenmaschine oder per Hand zerkleinern.



2. Schritt: Nüsse, Haferflocken, Sonnenblumenkerne, Samen, Flohsamenschalen und Salz in einer großen Schüssel vermischen.

3. Schritt: Den Ahornsirup, das Rapsöl und Wasser in einer separaten Schüssel verrühren. Das Gemisch in die Nussmasse geben und alles zu einem flüssigen Teig verarbeiten. Eventuell muss noch etwas Flüssigkeit nach geschüttet werden, damit der Teig nicht zu trocken ist. Den Teig abgedeckt bei Zimmertemperatur für mindestens zwei Stunden oder gleich über Nacht im Kühlschrank ruhen lassen. Je länger es ruht, desto besser können die Samen quellen und desto fester wird es.

Vorbereitung: Den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Die Kastenform einfetten oder Backpapier zusammenknüllen, gut befeuchten und die Form damit auslegen.

4. Schritt: Den Teig gleichmäßig in die Form geben und gut andrücken. Im Ofen für etwa 30 bis 40 Minuten backen, bis das Brot die gewünschte Bräune erreicht hat und die Oberfläche entsprechend knusprig ist. Je nach Ofen kann das Backen des Brots auch 70 bis 80 Minuten dauern.

5. Schritt: Das Brot nach dem Backen aus der Form nehmen und vollständig auskühlen lassen. Erst dann kann das Brot mit einem scharfen Messer geschnitten werden.