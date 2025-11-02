Brot ohne Mehl backen: Einfaches Rezept für knuspriges und gesundes Wunderbrot

Back Dir ein gesundes & veganes Saatenbrot einfach selbst. Wunderbrot Rezept ohne Mehl ✓Tipps ✓Tricks - Jetzt auf TAG24!

Von Clara Danneberg

Knuspriges und gesundes Brot wie vom Bäcker kann jeder ganz leicht zu Hause backen. Wer jedoch kein Mehl und Backpulver hat, muss nicht gleich verzweifeln. Für Wunderbrot oder auch Saatenbrot werden weder Mehl noch Backpulver und Hefe benötigt. Dieses saftige Körnerbrot ist sehr sättigend und gesund, da es reich an Ballaststoffen, Omega-3-Fettsäuren und natürlichen Proteinen ist. Wer beim Kauf auf die richtigen Haferflocken achtet, kann das Brot sogar glutenfrei backen.

Rezept für Brot ohne Mehl: So gelingt Dir das perfekte Wunderbrot

Für das perfekte Wunderbrot solltest Du mindesten zwei Stunden für den Teig zum Ruhen einplanen. Am besten ist es, den Teig am Vortag zu machen. Für das Rezept brauchst Du neben den Zutaten eine Pfanne zum Rösten, eine Küchenmaschine zum Zerkleinern der Nüsse, Schüsseln, Löffel, eine Kastenform und Backpapier.

Brot ohne Mehl zu backen ist super einfach. Probiere das saftige Wunderbrot selbst aus. © 123RF / Lengel76

Wunderbrot | Zutaten

Zutaten für ein Brot (30 Zentimeter lange Kastenform): 100 g blanchierte Haselnüsse

180 g Haferflocken (körnig)

1 EL Flohsamenschalen

150 g Sonnenblumenkerne

100 g Leinsamen (geschrotet)

2 EL Chiasamen

10 g Salz

1 EL Ahornsirup

3 EL Rapsöl

circa 350 ml heißes Wasser oder Mandeldrink

Das Brot ohne Mehl steckt durch die Nüsse und Samen voller Nährstoffe. © 123RF/mgiuliana27

Wunderbrot | Zubereitung

1. Schritt: In einer erhitzten Pfanne ohne Fett die Nüsse leicht braun rösten. Die Nüsse dann abkühlen lassen und in einer Küchenmaschine oder per Hand zerkleinern.

2. Schritt: Nüsse, Haferflocken, Sonnenblumenkerne, Samen, Flohsamenschalen und Salz in einer großen Schüssel vermischen. 3. Schritt: Den Ahornsirup, das Rapsöl und Wasser in einer separaten Schüssel verrühren. Das Gemisch in die Nussmasse geben und alles zu einem flüssigen Teig verarbeiten. Eventuell muss noch etwas Flüssigkeit nach geschüttet werden, damit der Teig nicht zu trocken ist. Den Teig abgedeckt bei Zimmertemperatur für mindestens zwei Stunden oder gleich über Nacht im Kühlschrank ruhen lassen. Je länger es ruht, desto besser können die Samen quellen und desto fester wird es. Vorbereitung: Den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Die Kastenform einfetten oder Backpapier zusammenknüllen, gut befeuchten und die Form damit auslegen. 4. Schritt: Den Teig gleichmäßig in die Form geben und gut andrücken. Im Ofen für etwa 30 bis 40 Minuten backen, bis das Brot die gewünschte Bräune erreicht hat und die Oberfläche entsprechend knusprig ist. Je nach Ofen kann das Backen des Brots auch 70 bis 80 Minuten dauern. 5. Schritt: Das Brot nach dem Backen aus der Form nehmen und vollständig auskühlen lassen. Erst dann kann das Brot mit einem scharfen Messer geschnitten werden.



Tipp: Um zu testen, ob das Brot durch ist, kann man mit einem Holzlöffel auf das Brot klopfen. Klingt es hohl, dann ist es durch.

Wie lange ist das Brot ohne Mehl haltbar?

Das angeschnittene Körnerbrot bleibt in etwa vier bis fünf Tage frisch, wenn es an einem trockenen Ort z. B. im Brotkasten gelagert wird. Man kann das Brot auch einfrieren. Eine weitere Variante wäre es, das Brot auf Vorrat zu backen. Dafür bäckt man das Brot statt in einer Kastenform in feuerfesten Weckgläsern. Anschließend werden die noch heißen Gläser mit warmen Deckeln luftdicht verschlossen und umgedreht bzw. gestürzt. Wichtig ist es, bei der Zubereitung von Wunderbrot aus dem Glas sehr sauber zu arbeiten. Solches Brot ist dann mehrere Wochen haltbar.