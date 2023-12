Butterplätzchen wie von Oma: Dieses einfache Rezept gelingt garantiert

Dieses Plätzchen-Rezept zaubert im Handumdrehen umwerfende Butterplätzchen. © 123rf.com/Anastasiia Murina

Auf die Plätzchen, fertig, los. Die Adventszeit ist in vollem Gange, höchste Zeit, die erste Fuhre Plätzchen in den Ofen zu schieben. Was wäre die Weihnachtszeit ohne umwerfend duftende Leckereien und eine süße Versuchung?

Wer kein geborener Meisterbäcker ist und sich doch einmal ans weihnachtliche Naschwerk heranwagen möchte, ist mit einem einfachen und gelingsicheren Mürbeteig Rezept zum Plätzchen backen gut beraten.

Dafür braucht es nicht viele Zutaten, um genau zu sein nur drei: Mehl, Butter, Zucker. Wer kein Nudelholz besitzt, nimmt einfach ein robustes ebenmäßiges Trinkglas zum Ausrollen.

Ein einfacher Plätzchenteig, der wie bei Oma schmeckt, geizt nicht mit Butter und Zucker. Wie das Plätzchen Rezept für die einfachsten Mürbeteig-Plätzchen lautet, verrät unser TAG24-Ratgeber.

