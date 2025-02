Ceranfeld reinigen: So sieht es wieder aus wie neu

Gewusst, wie: Ein Ceranfeld lässt sich einfach reinigen, dazu braucht es nicht einmal teure Spezialmittel. In jedem Haushalt findet sich etwas, womit das Ceranfeld sauber wird und gepflegt bleibt.

Welche Mittel und Methoden sind für das Reinigen des Ceranfelds geeignet? Das erfährst Du in diesem Artikel.

Je länger mit der Beseitigung von Verkrustungen, hartnäckigen Flecken und anderem Schmutz gewartet wird, desto größer wird der Reinigungsaufwand. Wer sich gleich an die Arbeit macht, erspart sich viel Mühe.

Spezielle Putzmittel, Putzsteine, Schwämme und Pasten aus der Drogerie oder dem Supermarkt machen es leicht, das Ceranfeld sauber zu halten. Doch was, wenn sie gerade nicht zur Hand sind oder Du die Zahl der Reinigungsmittel reduzieren willst? Was die Herdplatte betrifft, gibt es viele Möglichkeiten, mit Hausmitteln Sauberkeit und Glanz wiederherzustellen.

Die praktischen Tabs lassen sich mit viel Erfolg nicht nur in der Spülmaschine, sondern auch bei anderen Reinigungsvorgängen im Haushalt einsetzen. Aufgelöst, als Paste oder mit wenig Wasser flüssig verdünnt schaffen es Spülmaschinentabs im Handumdrehen, starke Verschmutzungen, Verkrustungen und hartnäckiges Fett zu lösen. Diese Eigenschaft zeigt sich in Töpfen mit eingebrannten Speisen ebenso wie auf unterschiedlichen Oberflächen.

Spülmittel ist ein Allround-Genie, mit dem nicht nur das Geschirr sauber wird, sondern auch viele Oberflächen. Davon ist der Herd nicht ausgenommen, da Spülmittel eine enorme Fettlösekraft hat. So einfach geht die Ceranfeld-Reinigung mit Spülmittel:

1. Schritt: 1 bis 2 Tütchen oder die entsprechenden Restmengen in ein Schälchen geben, etwas Wasser hinzufügen und das Ganze zu einer cremigen Paste anrühren.

Backpulver findet sich in fast jedem Haushalt. Zum Einsatz als Reinigungsmittel für die Ceranplatte muss es kein teures Markenpulver sein, günstiges Backpulver aus dem Discounter eignet sich genauso gut. Auch Reste, die beim Backen übrigbleiben, und Backpulver, das bereits das Verfalldatum überschritten hat, können zum Säubern des Ceranfeldes verwendet werden. Der Küchentrick mit Backpulver ist einfach:

Natron ist das Haushaltswunder Nr. 1. Es lässt sich so vielseitig einsetzen, dass sich die Anschaffung vieler einzelner Mittel bis hin zur Spezialpaste für das Ceranfeld erübrigt. Natron ist preisgünstig, vor allem in Großpackungen. Trocken aufbewahrt ist es nahezu unbegrenzt haltbar.



So wird das Kochfeld mit Natron gereinigt:



1. Schritt: Etwa 50 Gramm Natron in eine kleine Schüssel geben und mit etwas Wasser zu einer Paste verrühren.

2. Schritt: Paste auf die stark verschmutzten Stellen auftragen und eine halbe Stunde bis eine Stunde einwirken lassen.

3. Schritt: Mit weichem Tuch abnehmen und gründlich nachspülen.

4. Schritt: Mit einem weiteren trockenen Tuch abwischen und polieren.