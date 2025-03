Darf man Bäume im eigenen Garten selber fällen? Diese Regeln solltest Du kennen

Was Du wissen musst, bevor Du den Baum beseitigst und womöglich eine Geldstrafe riskierst, verrät TAG24.

So einfach ist das nicht. Bäume gelten häufig als geschützt und das Fällen ist selbst den Besitzerinnen oder Besitzern nicht immer erlaubt.

Grundsätzlich ist es laut Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG, § 39 Abs. 5 Nr. 2) erlaubt, Bäume in Gärten zu fällen oder zurückzuschneiden. Dennoch sollte man nicht einfach drauflosschlagen und -sägen. Denn es gibt einige Einschränkungen:

In den Verordnungen und Satzungen entscheiden die folgenden Kriterien, ob man seinen Baum selber fällen darf und ob man eine Genehmigung benötigt.

Diese regionalen Unterschiede hängen unter anderem mit der unterschiedlichen Schutzbedürftigkeit der Bäume in den verschiedenen Gegenden zusammen. Bäume in hoch besiedelten Gegenden bräuchten diesbezüglich mehr Schutz.

In verschiedenen Bundesländern, Kommunen und Gemeinden gelten unterschiedliche Baumschutzsatzungen, nach denen Bäume nur unter bestimmten Bedingungen gefällt werden dürfen und eine Genehmigung benötigt wird.

In bestimmten Kommunen oder Bundesländern kann es jedoch auch erst Bäume ab einem Stammumfang von 100 Zentimetern oder sogar von 120 Zentimetern betreffen.

Zum einen gibt die Baumschutzverordnung an, ab welcher Größe - genauer gesagt bei welchem Stammumfang - ein Baum geschützt wird und folglich nicht mehr gefällt werden darf.

Für einen Walnussbaum wird in diesem Fall beispielsweise eine Genehmigung benötigt, da es sich um einen Laubbaum, und nicht um einen Obstbaum handelt.

Aber: An Grundstücksgrenzen ist für das Fällen von Bäumen die Zustimmung des jeweiligen Nachbarn benötigt.

Außerhalb der Brutzeit, also von Oktober bis Ende Februar, dürfen entsprechende Bäume gegebenenfalls gefällt werden.

Ein solcher Antrag kostet in der Regel 25 bis 85 Euro.

4. Schritt - Fällschnitt: An der gegenüberliegenden Seite, etwa fünf Zentimeter über der Fallkerbe, wird nun parallel zum Boden eingeschnitten.

3. Schritt - entsprechende Fallkerbe schneiden: Auf der Seite, in welche Richtung der Baum fallen soll, wird mit einer Axt oder Säge eine Kerbe im Stamm geschnitten. Diese nimmt etwa ein Fünftel bis ein Drittel des Stammes ein und verläuft in einem Winkel von 45 bis 60 Grad zum Boden.

Wer seinen Baum selber fällen will, geht mit den folgenden sechs Schritten vor.

Bei sehr dünnen Bäumen ist keine Fallkerbe nötig. Der Baum wird bis zur Hälfte des Stammes eingeschnitten, mit einem Seil in die gewünschte Richtung gezogen und - einmal umgestürzt - vollständig durchgesägt.

5. Schritt - Baum umstürzen lassen: Hat man den Stamm eingeschnitten, tritt man zurück und lässt den Baum in die andere Richtung fallen. Eine helfende Person kann mit einem vorher am Stamm angebrachten Seil den Baum in die richtige Richtung ziehen.

6. Schritt: Zuletzt wird der Stamm gegebenenfalls in kleinere Teile zersägt, der Baumstumpf entfernt und alles entsorgt.