Das schönste Pferd der Welt: Dieser Hengst stiehlt Herzen

Hengst Frederik the Great ist das schönste Pferd der Welt. Bei TAG24 erfährst Du sein Beautygeheimnis, wie viel Geld er verdient und viel mehr. Jetzt lesen!

Von Tristan Mößmer

Pferde sind wahre Aufmerksamkeitsmagneten. Sie sind groß und stark, können sich elegant bewegen und begeistern mit ihrer Ausstrahlung - noch dazu sind sie bildhübsch. Trotz unzähliger schöner Pferde kann es nur eine Nummer eins geben. Hier ist das schönste Pferd der Welt.

Lange Mähne, schwarzes glänzendes Fell und ein imposant gewölbter Hals - viele erkennen diese Pferderasse sofort - Friesen. (Symbolbild) © 123RF/vikarus Wir begeben uns ins Reich der Pferde, jedoch weit weg von Ponyhöfen, bunten Reithosen und geflochtenen Zöpfen. Es geht um Schönheit, großes Geld, Fame und majestätische Tiere. 2016 gelang einem Rappen der Durchbruch. Aufmerksamkeit prasselte auf ihm und seiner Besitzerin ein - er erhielt den Titel „schönstes Pferd der Welt“ und trägt ihn bis heute. In diesem Artikel stellt TAG24 das schönste Pferd der Welt vor, wirft einen Blick auf das Erfolgsrezept des Titelträgers und erklärt, warum dieses Pferd noch immer unangefochten das hübscheste weltweit ist. Weitere verblüffende Tiere findest Du auf der Themenseite Tierrekorde.

Frederik the Great: Das schönste Pferd der Welt ist ein Friese

Frederik the Great ist das schönste Pferd der Welt - wenn auch inoffiziell. Der Hengst ist gebürtiger Niederländer und von der Rasse her ein Friese. Mit sechs Jahren ließ ihn Besitzerin Stacy Nazario nach Arkansas in den USA einfliegen, wo sie akribisch an seinem Ruhm feilte. Dort lebt er seither auf der Pinnacle Friesians Farm und bereist die Vereinigten Staaten, um Fans in Shows und Wettkämpfen zu verzücken.

Friesen: die Schönlinge der Pferdewelt - das Erfolgsgeheimnis?

Die Friesen sind eine niederländische Pferderasse mit hohem Wiedererkennungswert. Ihre lange wallende Mähne, der volle Schweif und die besonders aufrechte Statur sind unverwechselbar. Dazu kommt: Alle Friesen sind schwarz.

Friesen wurden als Kutschpferde gezüchtet, die im Gespann kräftig sein sollten und etwas hermachen. Ihr hoch angesetzter Hals und die großen Bewegungen in den Beinen ziehen alle Blicke auf die eleganten Rösser. Friesen sind schöne, anmutige Tiere - wohlgeformt, mit großen Augen und mächtigem Körper. Plausibel also, denn das schönste Pferd der Welt hat gute Gene und ist dazu auch noch ein Hengst mit viel Temperament, der spektakulär anzusehen ist.

Wie ist der Friesen-Hengst zum schönsten Pferd geworden?

Logisch - das schönste Pferd der Welt muss ein Hingucker sein, aber das ist nur ein Erfolgsfaktor. Um Frederik the Great funkeln zu lassen, wird er mit dreistündigen Beauty-Routinen auf Hochglanz poliert. Fell, Mähne und Schweif werden aufwendig gewaschen und gepflegt, die Hufe geschrubbt und eingefettet, die Behänge gestutzt. Der zweite Erfolgsfaktor ist die Aufmerksamkeit - dafür legte sich Besitzerin Nazario ordentlich ins Zeug. Sie zog mit erfolgreichen Dressurwettkämpfen viele Blicke auf den Hengst und dazu rührte sie kräftig die Werbetrommel in den sozialen Medien. Beispielsweise bespielte sie regelmäßig jegliche Social-Media-Plattformen mit Videos und Fotos. Mit dem Durchbruch 2016 kam der Titel zum schönsten Pferd der Welt, dazu Werbeaufträge für Shampoos und Co, unzählige Zeitungsartikel, Nachrichtenberichte und Einladungen zu Events.

Schönheitstitel selbsternannt oder wohlverdient?

Laut Besitzerin Nazario, die auf Facebook im Namen des hübschen Hengstes Beiträge veröffentlicht, habe eine Abstimmung Frederik the Great 2016 zum schönsten Pferd der Welt gekürt. Mehrere Quellen, unter anderen „ABC News“ aus den USA, berichteten allerdings, dass der Titel nur inoffiziell sei. Es gibt bis heute keinen Nachfolger, was ebenfalls darauf hindeutet, dass offizielle Wettbewerbe um das schönste Pferd der Welt nicht existieren. In einem Facebook-Beitrag bedankt sich Stacy Nazario trotzdem für die Stimmen aus aller Welt. Durch die Kommentare und Likes wird klar - dieses Pferd hat viele begeisterte Anhänger. Also: Ob selbsternannt oder nicht - die Welt kennt und zelebriert Frederik the Great als schönstes Pferd. Solange ihm kein offiziellerer den Rang abläuft, bleibt er wohl auch der Schönste.

Ruhm und Ehre - das Star-Leben von Frederik the Great

Der Friese war in TV-Shows zu Gast und auch James Cordon sprach in „The Late Late Show“ über Frederik, welcher sich damit bei den Mega-Stars aus Hollywood einreiht. Die New York Times, Daily Mail und viele weitere schrieben über ihn. Der Medienrummel nahm seinen Lauf und es besteht kein Zweifel - der Rappe ist ein Star. Vermehrt feiert man Frederik the Great in den USA - wo er lebt. Mittlerweile hat er über 100.000 Fans auf Facebook und erreicht mit seinem eigenen YouTube-Kanal insgesamt Aufrufe im Millionen Bereich.

Im folgenden Ausschnitt begrüßt Stephen Colbert den Rappen und seine Besitzerin Stacy Nazario in seinem Late-Night-Show-Studio in New York. Vor laufender Kamera überwindet sich der Moderator und umarmt den Hengst, der absolute Nervenstärke bei dem Auftritt zeigt.

So viel verdient das schönste Pferd der Welt

Der Titel bringt dem Schönling eine Menge Gage ein. Mit Werbeaufträgen, Fotoshootings und als Special Guest bei Events soll er bis zu 20.000 Dollar im Monat gemacht haben, wovon auch drei Angestellte finanziert worden sein sollen, so berichtet die New York Times. Noch dazu wird sein Sperma für die Zucht verwendet und verkauft. Züchter reihen sich auf einer Warteliste ein, um für über 5000 Dollar Deckgebür ein Friesen-Fohlen mit seinen Genen zu züchten.

Bis dato gibt es noch kein Pferd, was dem Friesen-Hengst in Sachen Schönheit und Ruhm den Titel streitig macht, obwohl er schon in seinen Zwanzigern ist - für Großpferde ist das ein solides Rentenalter. Somit bleibt Frederik the Great vorerst das erste und letzte Pferd, was weltweit für seine Schönheit berühmt ist.