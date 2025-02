Das sind die 7 größten Katzenrassen

Große Katzenrassen wie die Main Coon sind anmutige Wesen mit einem individuellen Charakter. © 123RF/dziewul

Die Maine Coon gilt als die die größte Katzenrasse der Welt. Aufgrund ihrer geselligen, freundlichen und anhänglichen Wesensart werden Maine Coon Katzen auch als "Retriever unter den Katzen" bezeichnet.

Größe und Gewicht:

Schulterhöhe: Bis zu 45 cm

Länge: bis zu 1,20 Meter von der Nase bis zur Schwanzspitze

Gewicht: Bis zu 14 Kilogramm

Ihr Fell gibt es in nahezu allen Farben, nur nicht in goldener Färbung. Eine Maine Coon erkennt man an ihren Pinselohren, die ein wenig an einen Luchs erinnern. Ihr Gesicht hat markante Züge und ist eher quadratisch als rund.

Obwohl die Maine Coon so unglaublich groß werden kann, eignet sie sich auch als reine Wohnungskatze.

Dann sollte man ihr aber ausreichend Wohnraum bieten können. Auch ein zweiter Spielpartner wäre wichtig, da die Maine Coon nicht gerne alleine ist.