Deoflecken entfernen: Was hilft gegen gelbe Flecken in der Kleidung?

Von Sonja Hollaender

Gelbe Flecken unter den Achseln ruinieren jedes Outfit. Mit der richtigen Methode kannst Du Deoflecken zum Glück entfernen und Deine Kleidung retten.

Gelbe Deoflecken auf heller, weiße Deoflecken auf dunkler Kleidung – das möchte niemand haben. © 123RF/todja Fast jeder kennt diese Situation: Auf dem Lieblingsshirt oder dem Hemd fürs Büro bilden sich mit der Zeit Flecken im Bereich der Achseln. Egal, wie oft man das Kleidungsstück wäscht, die meist gelben Flecken scheinen einfach nicht mehr wegzugehen, werden sogar intensiver und der Stoff fühlt sich an der betroffenen Stelle steifer an. Dieses Phänomen wird von Deodorant verursacht und durch Waschmittel verstärkt. Wegschmeißen musst Du Deine betroffenen Kleidungsstücke deswegen aber nicht! Es gibt zahlreiche unkomplizierte Methoden, mit denen man Deoflecken entfernen kann. Einige davon benötigen nur wenige Zutaten, die jeder bereits im Haus hat. Weitere Tipps und Tricks gibt's übrigens im Fleckenratgeber von TAG24.

Die wichtigsten Infos für Schnellleser: Gelbe Deoflecken entstehen durch die Verbindung aus Aluminiumsalzen und Schweiß. Sie werden durch Inhaltsstoffe des Waschmittels noch hartnäckiger.

Spezielle Fleckensprays und Gallseife bieten schnelle Hilfe aus der Drogerie.

Essigessenz, Zitronensäure und Natron sind wirksame Hausmittel gegen Deoflecken.

Je frischer die Deoflecken sind, desto leichter lassen sie sich entfernen.

Die Verwendung von aluminiumfreien Deos ist eine gute Vorbeugung gegen das Entstehen von Flecken.

So beseitigt man Deoflecken

Bevor man sich an das Entfernen von lästigen Deoflecken macht, sollte man verstehen, warum diese überhaupt entstehen. Viele Deos enthalten Aluminiumsalze. Diese hemmen den Fluss von Schweiß und neutralisieren unangenehme Gerüche. Als negativer Nebeneffekt können die Aluminiumsalze Verfärbungen am Stoff verursachen, wenn sie sich mit Schweiß mischen. Das Ergebnis sind Achselhöhlenflecken auf Hemden, Shirts und Blusen. Bei hellem Stoff werden die Flecken gelblich, während sie bei dunkler Kleidung weiß erscheinen.



Durch einen normalen Waschgang in der Maschine lassen sich Deoflecken nicht so leicht entfernen. Der Kalk im Wasser sowie die Tenside im Waschmittel können die gelben und weißen Flecken sogar noch verstärken. Doch keine Sorge, es gibt eine ganze Reihe an Mitteln und Methoden, die Du zum erfolgreichen Entfernen von Flecken durch Deodorant verwenden kannst.

Tipp: Weiße Flecken auf dunklem Stoff sind nicht immer hartnäckige Deoflecken. Es kann sich dabei auch um Rückstände des im Deos enthaltenen Puders handeln. Diese lassen sich ganz leicht mit Wasser entfernen.

Deoflecken sehen absolut unansehnlich aus, entstehen aber recht schnell auf heller Kleidung. © 123RF/todja

Fleckenspray kann Deoflecken beseitigen

Viele Anbieter von Waschmitteln haben auch Fleckenspray im Sortiment, speziell entwickelt für das rückstandslose Entfernen von Deoflecken. Sie enthalten einen wirksamen Komplex, der die verkrustete Schicht aus Deo und Schweiß schonend aufbricht und ohne Beeinträchtigung des Stoffes entfernt. Wer zu starken Deoflecken neigt, kann die Fleckensprays sogar vorbeugend bei jeder Wäsche verwenden. So kann man Deoflecken entfernen, bevor sie sichtbar werden.



Achtung: Fleckensprays sind in der Regel nicht für sensible Stoffe wie Wolle oder Seide geeignet.

Auch Gallseife kann Deoflecken lösen

Gallseife ist ein wirksames Mittel gegen bereits länger bestehende, verkrustete Deoflecken. Sie wird vor allem bei bunten und dunklen Materialien eingesetzt. Die Gallseife wird direkt auf den Deofleck aufgetragen und eingerieben. Dort wirkt sie rund eine halbe Stunde ein, bevor man das T-Shirt mit Wasser abspült und zur Maschinenwäsche gibt. Mittlerweile gibt es Gallseife auch schon zum Sprühen, was das Deoflecken Entfernen noch leichter macht.



Tipp: Gallseife ist eine besonders günstige Art der Fleckenentfernung und kann auch für viele andere Notfälle auf der Kleidung benutzt werden. Die Seife entfernt etwa Blut- oder Obstflecken.

Gallseife kann Deoflecken entfernen. © 123RF/Stepan Popov

Was ist der Unterschied zwischen Deoflecken und Schweißflecken?



Ob beim Sport oder durch heiße Sommertage – Schwitzen ist eine ganz natürliche Reaktion des Körpers. Auch wenn man kein Deo mit Aluminiumsalzen verwendet, können durch den Schweiß bleibende Flecken auf der Kleidung entstehen. Die Wäsche in der Maschine reicht oft schon aus, um Schweißflecken zu entfernen. Bei hartnäckigen Flecken können einige der gleichen Hausmittel verwendet werden, die zum Einsatz kommen, um Deoflecken zu entfernen.

Deoflecken entfernen: Die besten Hausmittel

Spezielle Produkte zum Entfernen von Deoflecken sind nicht immer griffbereit. Mit den Flecken leben musst Du deshalb aber noch lange nicht. Es gibt eine ganze Reihe an effektiven Hausmitteln, die in jedem Haushalt zu finden sind.

Deoflecken entfernen mit Essig

Essigessenz ist das wohl bekannteste Hausmittel, um Deoflecken zu entfernen, und kann auf bunten und weißen Stoffen ohne Bedenken eingesetzt werden. Für die Anwendung mischt man einen Teil Essigessenz mit vier Teilen Wasser, am besten mit warmem. T-Shirts & Co. werden über Nacht in diesen Mix eingelegt. Nach der Einwirkzeit kommen die Kleidungsstücke ganz regulär in die Waschmaschine.



Deoflecken entfernen mit Natron

Natron ist ideal, um Deoflecken aus weißer oder sehr heller Kleidung zu bekommen. Dazu wird die Stelle mit dem Deofleck leicht angefeuchtet und das Natronpulver darauf einmassiert. Das Mittel muss einige Stunden auf dem Fleck einwirken, bevor das T-Shirt oder Hemd in die Waschmaschine kommt und wieder in reinem Weiß erstrahlt. Für bunte T-Shirts ist Natron nicht geeignet, da es dem Stoff Farbe entziehen kann und so eine unschöne Verfärbung entsteht.



Wenn Du kein reines Natron im Haus hast, verwende ganz einfach Backpulver. Dieses enthält eine große Menge Natron und zeigt fast den gleichen Effekt. Eventuell muss eine etwas größere Menge aufgetragen werden, um zuverlässig alle Deoflecken zu entfernen.

Backpulver bzw. reines Natron sind super Helfer, um Deoflecken entfernen zu können. © 123RF/tutye

Deoflecken entfernen mit Zitronensäure

Zitronensäure ist ein echter Allrounder im Haushalt. Sie entkalkt, entfernt Flecken aller Art und kommt sogar gegen eingebrannte Pfannen und Töpfe an. Als Hausmittel gegen hartnäckige Deoflecken kommt das Zitronensäurepulver immer dann zum Einsatz, wenn andere Methoden nicht zu wirken scheinen. Die Flecken werden in drei einfachen Schritten entfernt:

1. Schritt: Drei Esslöffel Zitronensäure in einem Kübel in rund einem Liter warmem Wasser auflösen. 2. Schritt: Die betroffenen Kleidungsstücke mehrere Stunden – am besten über Nacht – in der Flüssigkeit einweichen lassen. 3. Schritt: Am nächsten Morgen kommt die Wäsche ganz normal in die Waschmaschine.



Achtung! Zitronensäure ist unter den Hausmitteln die aggressivste Methode und kann gewisse Materialien und Farben angreifen. Am besten vorab auf der Innenseite des Kleidungsstücks einen Test durchführen, ob sich der Stoff verfärbt.

Deoflecken entfernen mit Gebissreiniger

Ein echter Geheimtipp, um Deoflecken zu entfernen, ist Gebissreiniger. Die Tabs enthalten Bleichmittel und sind daher ideal gegen gelbe Flecken auf weißen Hemden, Blusen und T-Shirts geeignet. Dafür löst man eine Gebissreiniger-Tablette in etwas warmem Wasser auf und reibt den Mix auf der betroffenen Stelle ein. Nach nur wenigen Minuten Einwirkzeit beginnen die Deoflecken zu verschwinden.

Wolle, Seide & Co: Wie entfernt man harte Deoflecken aus empfindlichen Stoffen?

Hat sich ein gelber Fleck in der Seidenbluse oder dem Wollpullover gebildet, muss äußerst vorsichtig damit umgegangen werden. Viele Methoden, die Deoflecken entfernen, sind für feine Stoffe zu aggressiv und würden das Gewebe schädigen. Bei Wolle kann Gallseife mit einem leicht feuchten Schwamm aufgetragen werden. Dabei vermeidet man zu starkes Reiben und zu viel Wasser.



kann Gallseife mit einem leicht feuchten Schwamm aufgetragen werden. Dabei vermeidet man zu starkes Reiben und zu viel Wasser. Bei Kleidungsstücken aus Seide kann ein trockener Schwamm dazu benutzt werden, den Fleck aus dem Gewebe zu bürsten. Besonders gut eignen sich dafür Kosmetikschwämmchen, die zum Auftragen von Foundation verwendet werden.

Aluminiumfreie Deos hinterlassen weniger Flecken, können aber auch Spuren hinterlassen. © 123rf/macniak

So beugt man Deoflecken vor

Aluminiumfreie Deos hinterlassen nicht so starke Flecken. (Inhaltsstoffe wie Talkum können aber auch leichte Flecken hinterlassen.)

Das Deodorant sollte vollständig in die Haut eingezogen und getrocknet sein, bevor man sich anzieht.

Ein sparsamer Umgang mit Deo verhindert große Mengen an Salzen, die in den Stoff gelangen.

Deoflecken sollten möglichst in noch frischem Zustand entfernt werden. Je älter die Flecken sind, desto hartnäckiger halten sie sich in der Kleidung.



Fazit: Deoflecken kann man beseitigen