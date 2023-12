Der beste Kartoffelsalat: Diese 4 einfachen Tipps machen ihn perfekt

Der klassische Kartoffelsalat beglückt an Weihnachten viele Menschen. Wer ein paar Tipps beherzigt, bekommt einen festlichen Geschmack und eine perfekte Konsistenz.

Kartoffelsalat mit Würstchen ist bei vielen Deutschen ein beliebtes Gericht an Heiligabend. © 123RF/fudio

Kartoffelsalat mit Würstchen war früher das perfekte Gericht zur Fastenzeit, welche erst am 25. Dezember endete, und ist auch heute noch der Klassiker an Heiligabend. Ein einfaches Essen wie zu Omas Zeiten kommt bei allen hungrigen Gaumen gut an und lässt sich prima vorbereiten.

Doch wehe dem, dass am Heiligabend in der Küche noch etwas schiefgeht. Kleben die Kartoffeln aneinander? Ist der Kartoffelsalat viel zu trocken geworden? Fehlt es dem Kartoffelsalat an Würze?

Mit den Tipps aus unserem TAG24-Ratgeber ist jeder Hobbykoch bestens vorbereitet. So kann bei der einfachen Zubereitung von einem raffinierten Kartoffelsalat nichts mehr schiefgehen.

