Die 10 dümmsten Hunderassen
Welcher ist der dümmste Hund? Unter den Hunderassen gilt der Afghanische Windhund als Spitzenreiter. Dazu gibt es aber einiges zu sagen.
Der Afghanische Windhund gilt als dümmster Hund
Auf Platz eins der dümmsten Hunderassen sitzt ganz brav – oder besser gesagt überhaupt nicht brav – der Afghanische Windhund.
Das ist eine Hunderasse, die als sehr eigenwillig gilt. Daher ist die Bezeichnung "der dümmste Hund" im Grunde genommen nicht fair.
Zwar lernt er sehr langsam Befehle und hört nicht besonders gut auf Herrchen und Frauchen. Das liegt wohl aber weniger an der mangelnden Intelligenz, sondern vielmehr am sturen Charakter der Tiere.
"Afghanische Windhunde sind vielleicht mehr wie Katzen, die sich niemandem fügen", zitiert Business Insider den Verhaltensforscher Frans de Waal in einem Artikel über die Intelligenz von Hunden.
Man könnte also auch behaupten, der Afghanische Windhund ist super schlau, weil er sich dem Menschen nicht so einfach unterordnet. Alles eine Frage der Perspektive.
Die dümmsten Hunderassen – Top 10
Auf den Plätzen zwei bis zehn nach dem Afghanischen Windhund sitzen laut einer Umfrage von Stanley Coren (Forscher, Professor und Autor im Bereich Psychologie und Neuropsychologie) diese Hunderassen, die ebenfalls als dumm oder zumindest dümmer gelten als andere Artgenossen:
- Basenji
- Bulldogge
- Chow-Chow
- Barsoi
- Bloodhound
- Pekingese
- Beagle
- Mastiff
- Basset Hound
- Shih Tzu
Auch bei diesen Tieren kann man die Einstufung als dumme Hunderassen natürlich kritisieren. Was man aber sagen kann: Bei diesen Hunden kann eine verringerte Leistung – von Forschern als "arbeitende Intelligenz" bezeichnet – zum Beispiel in puncto Gedächtnis oder auch Gehorsam festgestellt werden.
Kein Hund ist wirklich dumm
Ob intelligent oder nicht – natürlich hängt es immer stark davon ab, wie gut das einzelne Tier trainiert wird. Ein Hund einer als dumm geltenden Hunderasse kann mit entsprechender Aufmerksamkeit und einem konsequenten Training sehr gehorsam werden oder auch mit Denkspielen für Hunde gefördert werden.
Dennoch: Das sture Wesen einiger Tiere werden die meisten Halter und Halterinnen von "dummen" Hunderassen sicher schon am eigenen Leib gespürt haben. Aber letztendlich hat man seinen störrischen Vierbeiner natürlich trotzdem lieb – und das ist auch gut so. Jedes Lebewesen hat eben seinen eigenen Charakter.
Titelfoto: Unsplash / Arve Kern