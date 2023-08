Die richtige Zahnpflege für Hunde: Das sollten Hundehalter beachten

Vor allem Hunde mit kurzer Schnauze sind oft von einer Zahnfehlstellung betroffen. Da ihr Gebiss oft zu klein ist für die Anzahl an Zähnen, kann es zu Parodontitis kommen. Die Zahnfleischentzündung kann sich sogar bis auf den Kieferknochen auswirken.

Schaue selbst im Gebiss nach Eiter oder Verfärbungen. © 123RF/ Mraoraor

Vielleicht leidet Dein Hund zunächst unbemerkt an Zahnweh. Generell zeigen die Vierbeiner Zahnschmerz nicht so deutlich wie beispielsweise Schmerzen an der Pfote. Daher leiden viele Hunde stumm über mehrere Jahre hinweg. Mit ein wenig Aufmerksamkeit kannst Du jedoch schnell feststellen, ob auch Dein Haustier Zahnschmerzen hat.

Folgende Symptome deuten auf Zahnprobleme hin:



Langsames und vorsichtiges Essen



Futterverweigerung



Schlechter Atem



Zahnfleischblutung



Braune Verfärbungen an den Zähnen



Eiter an den Zähnen



Entzündungen am Ohr



Jaulen beim Kauen



Einseitiges Kauen auf einer Seite



Prüfe einfach mit einem Blick ins Maul Deines Hundes, wie die Zähne aussehen. Es gibt verschiedene Ursachen für Zahnprobleme und viele davon lassen sich vermeiden, wenn man sie erst mal kennt.

Mögliche Gründe für Zahnfleischentzündungen sind: