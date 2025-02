Diese 10 Zimmerpflanzen eignen sich für dunkle Räume

Doch kann man Pflanzen auch in Räumen mit wenig Tageslicht kultivieren?

Achtung: Einige der Pflanzen sind für Menschen und Tiere giftig. Einen Hinweis findest Du in der jeweiligen Beschreibung!

Keine der fünf folgenden Pflanzen wird in der Regel größer als 120 Zentimeter. Dabei gilt allerdings, dass sich die Pflanzen ihrer Umgebung anpassen. Haben sie nur wenig Platz, werden sie nicht so groß.

Selbst kleine Pflanzen reichen aus, um den Raum wohnlicher wirken zu lassen und für eine saubere Luft zu sorgen. Durch ihre praktische Größe lassen sie sich in jedes Raumkonzept mit einbauen, denn man findet immer Platz für sie.

Die Spathiphyllum ist bekannt dafür, ein Luftreiniger zu sein. Es filtert schädliche Stoffe aus der Luft und trägt so zum Wohlbefinden bei.

In den anderen Monaten braucht das Einblatt nur gelegentlich Dünger.

Die Erde sollte stets feucht gehalten werden. Am besten bekommt der Pflanze kalkarmes Wasser. In dieses sollte man während der Blütezeit zwischen Juni und September wöchentlich ein wenig Dünger mischen.

Das Einblatt ist sehr pflegeleicht und wächst auch in dunkleren Ecken gut. Besonders wohl fühlt sich die Pflanze bei einem feuchten Raumklima.

Da der Asplenium nidus sehr sensible Blätter hat, sollte man beim Gießen darauf achten, diese nicht zu befeuchten.

Der Nestfarn wächst nicht nur in hellen Ecken, auch in dunklen Räumen kann er gut wachsen.

Die Efeutute wächst auch in dunklen Ecken. Je weniger Licht sie abbekommt, desto weniger sichtbar wird das Muster an den Blättern. Dieses ist nicht nur je nach Lichtverhältnissen unterschiedlich, sondern auch nach Art. Denn es gibt ungefähr 15 Arten der Efeutute.

In den Sommermonaten kann man zu dem Gießwasser regelmäßig etwas Dünger geben.

Die Grünlilie wächst am besten auf einem nährstoffreichen Boden, der mit Humus angereichert wurde. Dieser sollte nicht zu feucht sein. Vor dem erneuten Gießen sollte die Erde der Grünlilie leicht antrocknen, um Staunässe zu vermeiden.

Die Grünlilie ist sehr anpassungsfähig. Egal ob an hellen oder dunklen Standorten, sie lässt sich einfach kultivieren.

Sie kann in dunklen Ecken stehen, die regelmäßig etwas Lichteinfall haben.

Die Forellen-Begonie wird auch Polka-Dot-Begonie genannt. Die Zimmerpflanze ist eher anspruchsvoll, sodass sich Fehler in der Pflege schnell zeigen.

Teilweise können die folgenden Pflanzen in der Natur bis zu 60 Meter hoch werden. Absoluter Spitzenreiter ist der Ficus. Das dauert allerdings viele Jahre und ist in der Topfhaltung gar nicht möglich.

Große Pflanzen sind echte Hingucker und können gut mit in die Deko eingebunden werden. Sie füllen selbst die kahlsten Ecken und lassen sie lebendig wirken. Gleichzeitig sorgen sie für ein gutes Raumklima und saubere Luft.

In den restlichen Monaten kann die Zamie einmal im Monat gedüngt werden.

Sie ist ideal für dunkle Ecken, da sie ungern in direktem Licht steht. Außerdem muss sie nicht besonders oft gegossen werden und hat sonst auch keine großen Ansprüche.

Der Bogenhanf ist robust und braucht nur wenig Pflege. © 123rf/Milkos

Der Bogenhanf ist ein sehr robustes Gewächs.

Es gibt über 50 verschiedene Arten und je nach Standort verändert sich ihre Farbe.

Steht die Pflanze in direktem Sonnenlicht, dann verfärbt sie sich in ein helles Grün. Steht sie in einem Raum mit weniger Licht, dann werden ihre Blätter dunkler.

Der Bogenhanf kommt ursprünglich aus der Wüste, braucht daher nicht besonders viel Wasser.

Düngen braucht man den Bogenhanf nur selten, höchstens alle zwei Monate.

Der Bogenhanf ist leicht giftig und sollte nicht verzehrt werden.