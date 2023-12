Diese 8 Hunderassen sind besonders lieb

Wird der Hund nicht erzogen, dann macht auch ein lieber Hund, was er will. Wer nach einer lieben Hunderasse sucht, weil er den Hund möglichst wenig erziehen und trainieren möchte, sollte sich keinen Hund anschaffen!

Der Traum für alle Hundehalter ist ein lieber und treuer Vierbeiner. Welche Hunderassen besonders lieb sind und was die Tiere so besonders machst, erfährst Du im Folgenden.

Der intelligente Hund zeigt manchmal durchaus rebellische und eigenwillige Züge, weshalb bei der Erziehung Konsequenz gefordert ist. Zu befürchten ist bei der Dogge jedoch sehr wenig, denn diese Hunde werden nur selten und in extremen Situationen aggressiv und greifen an.

Golden Retriever sind sehr menschenbezogen und grundlegend freundlich. © Unsplash / Orlando Tapia

Angefangen hat der Golden Retriever als Arbeitshund der Fischer in Kanada und später wurde er als Jagdhund in England eingesetzt, was erklärt, warum diese Hunde Wasser so lieben und einen ausgeprägten Jagdtrieb besitzen.

Ihr Beliebtheit verdanken Golden Retriever jedoch ihrer menschenbezogenen und stets freundlichen Art. Die Hunde zeigen absolut keine Aggression und verhalten sich auch Artgenossen sowie Fremden gegenüber vollkommen offen und gutmütig. Aus diesem Grund sind Golden Retriever als Wachhund völlig ungeeignet.

Was Golden Retriever auszeichnet, ist ihre Intelligenz, ihr Wille zum Gehorsam und ihre Arbeitsbereitschaft, wenn es um gemeinsame Aufgaben mit ihren Besitzern geht. Diese Tiere werden gern als Rettungs-, Assistenz- und Begleithunde eingesetzt. Auch sind sie unkomplizierte Anfänger- und Familienhunde, welche aber trotzdem eine konsequente Erziehung, ausreichend Bewegung und viel Beschäftigung brauchen.

Golden Retriever fressen sehr gern, weshalb sie zu Übergewicht neigen.