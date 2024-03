Dunstabzugshaube reinigen: Mit diesen Hausmitteln wird sie wieder strahlend sauber

Wer die klebrige Dunstabzugshaube reinigen möchte, sollte zu Hausmitteln wie Zitrone, Cola & Backpulver greifen. | Tipps✓ Tricks✓ Haushaltsratgeber✓auf TAG24!

Von Clara Danneberg

Beim Kochen ist die Dunstabzugshaube ein zuverlässiger Helfer. Das Gerät entfernt Gerüche oder Rauch. Die Abzugshaube funktioniert allerdings nur, wenn man sie regelmäßig reinigt.

Eine regelmäßige Reinigung der Dunstabzugshaube sichert deren Funktionsfähigkeit. © 123RF/fizkes Grundsätzlich ziehen Dunstabzugshauben die beim Kochen oder Braten entstehenden Gerüche und Dämpfe an. Sie reinigen die Abluft von Fett, wobei sie die Luft meist wieder in die Küche oder seltener ins Freie abgegeben. Auf die Dauer lagern sich Fette in der Abzugshaube ab, sodass sich durch diese Verharzung die Brandgefahr erhöht. Der Gefahr solltest Du durch regelmäßige Reinigungsarbeiten vorbeugen. Zudem schränken die entstehen Verschmutzungen die Funktionsfähigkeit des Gerätes deutlich ein. Eine Reinigung aller Flächen und Komponenten ist größtenteils schnell durchgeführt. TAG24 erklärt Dir, wie Du bei der Reinigung vorgehen musst, damit die Dunstabzugshaube erneut effizient funktioniert. Weitere praktische Tipps für die Reinigung aller Haushaltsgeräte und Flächen gibt es in unserem "Reinigungsratgeber".

Die wichtigsten Infos für Schnellleser: Reinigung sorgt für effiziente und hygienisch saubere Dunstabzugshauben.

Wird die Haube nicht oft genug gereinigt, erhöht sich das Brandrisiko.

Bei der Reinigung sind die Art und der Aufbau der Dunstabzugshaube zu beachten.

Neben Fettlösesprays gibt es Haushaltsmittel wie Backpulver oder Zitronen, die sich für die Reinigung der Haube eignen.

Der Filter sollte separat von den Flächen der Dunstabzugshaube von den Verschmutzungen befreit werden.

Ein Aktivkohlefilter kann nicht gereinigt, sondern muss ersetzt werden.

Wie oft gereinigt werden muss, hängt davon ab, wie intensiv die Abzugshaube in Gebrauch ist.

Wer die Abzugshaube häufiger reinigt, der erleichtert sich diese Arbeiten.

Durch die beim Kochen entstehenden Dämpfe lagern sich mit der Zeit Verschmutzungen an der Abzugshaube und in deren Filter ab. © 123RF/gorlovkv

Wie sind die einzelnen Bauteile einer Dunstabzugshaube zu reinigen?

Dunstabzugshauben existieren in unterschiedlicher Ausführung. Grundsätzlich lässt sich zwischen Abluft-, Umluft- und sogenannten Hybridhauben differenzieren. Bei einer Reinigung der Geräte sollten die Oberfläche, der Innenraum sowie der Fettfilter und etwaige Fettfiltervliese von Verunreinigungen befreit werden. Falls es sich um eine Umluft- oder eine Hybridhaube handelt, ist außerdem der Aktivkohlefilter in regelmäßigen Abständen zu ersetzen.

Dunstabzugshaube reinigen mit Hausmitteln

Es muss nicht immer das teure Reinigungsmittel aus dem Supermarkt sein. Schließlich gibt es einige Hausmittel, mit denen sich die Oberfläche der Dunstabzugshaube oder Komponenten im Inneren sehr gut reinigen lassen. So kann z. B. Backpulver, Cola oder Soda eingesetzt werden, um für große Sauberkeit zu sorgen. Mit den üblichen Hausmitteln kann die Dunstabzugshaube samt Filter in nur wenigen Schritten gereinigt werden.

Dunstabzugshaube mit Speiseöl reinigen: Fett gegen Fett auf den Flächen

Mit einem herkömmlichen Speiseöl werden nicht nur schmackhafte Speisen gekocht. Das Öl lässt sich auch verwenden, um schmierige Oberflächen von Fetten zu befreien. Solches Speiseöl funktioniert als natürlicher Fettlöser. Nach Ansicht von Haushaltsexperten ist es gut geeignet, um schmierige Oberflächen erneut erstrahlen zu lassen. So funktioniert die Reinigung der Dunstabzugshaube mit Speiseöl:

1. Schritt: Ein bisschen Speiseöl auf etwas Küchenrolle geben.



2. Schritt: Mit der Küchenrolle in kreisenden Bewegungen über die Oberfläche der Haube wischen.



3. Schritt: Nach der Einarbeitung des Öles die Haube mit einem Gemisch aus Wasser und Spülmittel säubern.



4. Schritt: Die Flächen der Abzugshaube mit einem Mikrofasertuch oder fusselfreiem Lappen polieren.



Mit Hausmitteln wie Speiseöl und Zitrone lassen sich die Flächen der Dunstabzugshaube von Fett und anderen Ablagerungen befreien. © 123RF/tashka2000

Flächen der Dunstabzugshaube mit Zitrone reinigen

In vielen Haushalten gibt es Zitronen. Mit der Kraft der Säuren, welche die Zitrusfrüchte beinhalten, lassen sich Verunreinigungen auf den Dunstabzugshauben recht einfach entfernen. Die Reinigung der Flächen der Dunstabzugshaube mit Zitrone ist wie folgt durchzuführen: 1. Schritt: Eine Zitrone halbieren.



2. Schritt: Über die Oberflächen der Abzugshaube mit den Schnittflächen der halbierten Frucht reiben. 3. Schritt: Die Flächen mit einem Tuch und heißem Wasser nachwischen.



4. Schritt: Die Abzugshaube mit einem Mikrofasertuch oder mit einem fusselfreien Lappen polieren.



Tipp: Statt Zitrone kann auch handelsübliche Zitronensäure verwendet werden. Die Flüssigkeit ist in jedem Supermarkt erhältlich.

Dunstabzugshaube mit Natron reinigen: Das Hausmittel gegen hartnäckige Verschmutzungen

Sehr starke Verschmutzungen, die sich auf Edelstahl-Dunstabzugshauben befinden, können gut mit Natron bekämpft werden. Das universelle Haushaltsmittel ist eine preiswerte Alternative zu teuren Reinigern. Es nützt nicht nur bei der Reinigung von Dunstabzugshauben. Schließlich lässt es sich auch verwenden, um Küchenutensilien wie eine Eisenpfanne zu reinigen. So solltest Du bei der Reinigung der Dunstabzugshaube vorgehen:



1. Schritt: Das Natron mit Wasser zu einer Creme vermischen.



2. Schritt: Das Gemisch auf die Oberflächen der Dunstabzugshaube auftragen. Die Mischung kurz einwirken lassen.



3. Schritt: Die gesamte Oberfläche mit einem Lappen und heißem Wasser nachwischen.



4. Schritt: Die Flächen mit einem fusselfreien Lappen oder mit einem Mikrofasertuch polieren.



Tipp: Wer sich diese Arbeiten erleichtern möchte, der nutzt einen speziellen Edelstahlreiniger. Diese Mittel erleichtern nicht nur die Reinigung. Schließlich beinhalten gute Edelstahlreiniger spezifische Stoffe, durch die eine Versiegelung des Materials erfolgt. Auf diese Art sind die Oberflächen der Dunstabzugshaube fortan besser gegen Fingerabdrücke und andere Verunreinigungen geschützt.

Bei leichten Verschmutzungen kann man den Filter der Abzugshaube entfernen und zur Reinigung in die Geschirrspülmaschine geben. © 123RF/Andriy Popov

Filter der Dunstabzugshaube reinigen

Der Fettfilter nimmt Dunst und Spritzer auf. Daher nimmt die Komponente mit der Zeit reichlich Fett auf. Am einfachsten funktioniert die Reinigung in der Spülmaschine. Das ist aber nur möglich, falls die Verschmutzungen nicht zu stark sind. Ansonsten bleibt nur die Reinigung per Hand.



Bei leichten Verschmutzungen lässt sich der Fettfilter am besten in der Spülmaschine reinigen. Dafür musst die Komponente lediglich senkrecht in die Spülmaschine gestellt werden. Zur Reinigung eignet sich am besten ein Intensivprogramm. Falls eine stärkere Verschmutzung vorliegt, sollte der Filter waagerecht in der Spülmaschine platziert werden, bevor das intensive Reinigungsprogramm aktiviert wird. Wer keine Spülmaschine besitzt oder wem die Reinigung nicht genügt, der kann den Metallfettfilter per Handwäsche und einfachen Hausmitteln von Verunreinigungen befreien.

Fett auf dem Filter der Dunstabzugshaube mit Cola beseitigen

Die Reinigung der Filter ist oftmals nicht einfach. Allerdings gibt es auch hier einen Geheimtipp, der diese Arbeit erleichtert. Durch die Sprudelkraft einer herkömmlichen Cola lässt sich schließlich der Filter der Dunstabzugshaube hervorragend von Verunreinigungen und Verschmutzungen befreien. Die Dunstabzugshaube mit Cola zu reinigen, ist ganz einfach:



1. Schritt: Den Filter aus der Halterung nehmen.



2. Schritt: Die Komponente auf ein Backblech legen.



3. Schritt: Anschließend den Inhalt einer Cola-Flasche über den Filter kippen. Darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht überläuft.



4. Schritt: Die Cola entfernen und den Filter einsetzen.

Fett auf der Dunstabzugshaube mit Cola zu entfernen klingt verrückt, aber es funktioniert. © 123RF/ayphoto

Dunstabzugshaubenfilter mit Soda reinigen

Herkömmliches Soda besitzt Eigenschaften, die es zu einem guten Reinigungsmittel machen. Bei einer hohen Fettlösekraft arbeitet Soda ohne aggressive Zusatzstoffe. Im Vergleich zu fertigen Fettlösemitteln punktet es durch größere Umweltfreundlichkeit sowie niedrigere Anschaffungskosten. Mit Soda kann der Fettfilter einer Dunstabzugshaube in nur drei Schritten gereinigt werden:



1. Schritt: Eine Lösung aus dem Sodapulver und kochendem Wasser herstellen. Das Mengenverhältnis ist unbedingt zu beachten: Auf einen Esslöffel des Sodas kommt circa ein Liter an Wasser.



2. Schritt: Den Fettfilter der Dunstabzugshaube entfernen und auf ein Backblech legen. Die Lösung hinzufügen. Nach kurzer Einwirkzeit kann das Fett mit einem Schwamm entfernt werden.



3. Schritt: Die Komponente mit heißem Wasser putzen, sodass die Soda-Reste verschwunden sind. Danach erfolgt das Einsetzen des Fettfilters.

Filter der Dunstabzugshaube mit Backpulver reinigen

Backpulver enthält Kohlenstoffdioxid, das für einen schäumenden Effekt sorgt, wodurch große Sauberkeit entsteht. Daher lässt sich dieses Hausmittel hervorragend nutzen, um den Fettfilter von kleineren Verunreinigungen und stärkeren Verschmutzungen zu befreien. Das Lösen von Fettrückständen funktioniert nicht nur bei Töpfen, sondern auch bei den Fettfiltern von Abzugshauben. So bekommst Du den Fettfilter der Dunstabzugshaube mit Backpulver richtig sauber:



1. Schritt: Den Fettfilter aus der Dunstabzugshaube entfernen und auf ein Backblech, in eine größere Spüle oder in die Badewanne legen.



2. Schritt: Den Filter großzügig mit Backpulver bestreuen.



3. Schritt: Den Fettfilter mit kochendem Wasser übergießen.



4. Schritt: Die Mischung über einen Zeitraum von mindestens 20 Minuten einweichen lassen.



5. Schritt: Die fettigen Reste mit einem Schwamm entfernen, bevor der saubere Fettfilter in die Dunstabzugshaube einsetzt wird.



Falls nach dem Einweichen noch immer schwer zu entfernende Fettreste verbleiben sollten, kann der Vorgang einfach wiederholt werden.

In einer Wanne oder großen Spüle lasst sich der Dunstabzugshaubenfilter leichter reinigen. © 123RF/Aleksandr Rado

Reinigung des Metallfettfilters der Abzugshaube mit Spülmittel

Wer seine Dunstabzugshaube nicht mit Hausmitteln behandeln möchte, kann natürlich auch herkömmliche Reiniger verwenden. Dafür eignet sich zum Beispiel Spülmittel hervorragend, da es eine hohe Fettlösekraft besitzt. Es empfiehlt sich, in folgenden Schritten bei der Reinigung der Abzugshaube mit Spülmittel vorzugehen:



1. Schritt: Den Fettfilter aus der Abzugshaube entnehmen und in die Spüle oder auf ein Backblech legen.



2. Schritt: Etwas Spülmittel mit Wasser mischen.



3. Schritt: Den Fettfilter mindestens ein paar Stunden in der Mischung einweichen lassen.



4. Schritt: Den Filter mit einer Spülbürste schrubben, abspülen und trocknen.



5. Schritt: Den gereinigten Fettfilter wieder in die Dunstabzugshaube einsetzen.



Tipp: Falls sich das Fett stark verfestigte, lässt es sich oft kaum noch abschrubben. Hier hilft ein Haushaltsmittel mit fettlösender Wirkung. Es kann auch einen speziellen Fettreiniger verwendet werden. Mit handelsüblichem Backofenspray lassen sich ebenfalls gute Reinigungsergebnisse erzielen.

Aktivkohlefilter der Abzugshaube reinigen?

In vielen Dunstabzugshauben arbeitet ein Aktivkohlefilter. Diese Komponente findet sich in Umluft- und Hybridanlagen. Sie befreit die eingesaugte Luft von Gerüchen. Oftmals vergessen Nutzende den Filter, sodass die Komponente mit der Zeit stark verschmutzt. Schließlich sammeln sich dort Fett, Schmutz und Essensreste.



Im Aktivkohlefilter kann sich mit der Zeit sogar Schimmel bilden, der über die Dunstabzugshaube in die Küche gelangt. Damit das Gerät erneut effektiv arbeitet, müssen Nutzende den Filter alle drei bis sechs Monate austauschen. Leider lässt sich der Filter nicht einfach reinigen.



Achtung: Falls das Gerät noch relativ neu ist, muss ein fachgerechter Austausch durchgeführt werden, damit der Garantieanspruch nicht verloren geht. Beachte unbedingt die Bedienungsanleitung. Dort findet sich eine genauere Erklärung für die korrekte Entnahme der alten Komponente sowie für den Einbau eines neuen Filters.

Wenn der Filter der Dunstabzugshaube nicht regelmäßig gereinigt wird, kann das Gerät nicht mehr richtig funktionieren. © 123RF/Arturs Budkevics

Warum ist das Reinigen der Dunstabzugshaube wichtig?

Der rein optische Aspekt ist nicht der einzige Grund, warum die Reinigung der Dunstabzugshaube regelmäßig erfolgen sollte. Der sonst eigentlich praktische Küchenhelfer macht das Kochen schnell unhygienisch, wenn er schmutzig ist. Auf den Fettablagerungen und anderen Verschmutzungen setzten sich Staub, Keime und andere Kleinteile in der Luft ab, welche in das zubereitete Essen gelangen können, wenn die Dunstabzugshaube beim Kochen benutzt wird. Wer auf die regelmäßige Reinigung der Dunstabzugshaube verzichtet, der riskiert auch einen Brand. Mit der Zeit sammeln sich schließlich Staub und Fett, sodass eine dicke Schicht entsteht. Diese kann sich nach Angaben von Stiftung Warentest schnell entzünden. Daher weist auch die Berliner Schornsteinfeger-Innung auf die Brandgefahren hin.

Wie oft sollte ich die Dunstabzugshaube reinigen?

Nach Angaben von Stiftung Warentest solltest Du, je nachdem wie oft Du kochst, die Dunstabzugshaube alle vier bis zwölf Wochen reinigen. Grundsätzlich gilt: Je öfter die Reinigung durchführt wird, desto leichter fällt das Lösen von Fettpartikeln.



Fazit zum Reinigen der Dunstabzugshaube

Leider vergessen viele Nutzende ihre Dunstabzugshaube, sodass sich über Monate oder Jahre reichlich Fette und andere Verunreinigungen ansammeln. Je länger die Reinigungsarbeiten ausbleiben, desto größere Verschmutzungen, die sich nur noch schwer entfernen lassen. In solchen Fällen helfen die üblichen Hausmittel.