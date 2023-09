Einfaches Rezept für Kartoffelsuppe: So schmeckts wie von Oma!

Die Kartoffelsuppe erfreut sich mit den verschiedensten Zubereitungsarten in ganz Deutschland großer Beliebtheit. © 123RF / foodandmore

Kartoffelsuppe erfreut sich in ganz Deutschland höchster Beliebtheit und ist in den meisten Haushalten gerade in den kalten Monaten nicht wegzudenken. Je nach Region gibt es verschiedene Varianten der Hausmannskost.

Kartoffelsuppe schmeckt aber nicht nur (fast) allen gut, sondern sie hat auch gesundheitlich einiges zu bieten:

Sie ist reich an Vitaminen, Kalium, Eiweiß und Ballaststoffen.

Auch durch die Kombination mit dem Suppengemüse bekommt man einen echten Vital-Booster! Wer es etwas ausgefallener mag, darf gern mit Curry, Kurkuma oder einem Teelöffel Senf verfeinern. Als Beilage können anstatt Würstchen auch Lachs oder Pfifferlinge den Geschmack der heißen Suppe bestens abrunden.

Wie man das beliebte Gericht zubereitet, erfährst Du in diesem Rezept für Kartoffelsuppe mit der "Schmeckt wie bei Oma"-Garantie!

