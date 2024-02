Einfaches Rezept für klassische Lasagne mit Béchamelsoße

W ürzige Bolognese, leckere Nudeln, cremige Béchamelsoße, aromatischer Parmesan abwechselnd geschichtet und dann überbacken - was braucht es mehr für ein leckeres Essen? Lasagne ist ein echter Klassiker und dessen Zubereitung relativ einfach. Das Rezept verrät Dir TAG24.

Lasagne ist eine Art Auflauf, den Du ganz einfach selber machen kannst. © 123Rf/foodandmore

Als "Lasagne" werden sowohl die Nudeln als auch das Gericht bezeichnet. Bei den Nudel-Blättern handelt es sich um eine Art Bandnudeln. Das Gericht ähnelt einem Auflauf, für dessen Zubereitung Nudeln, Hackfleischsoße und Parmesan abwechselnd in eine Form geschichtet und anschließend im Ofen gebacken werden.

Lasagne wird gern mit der italienischen Küche in Verbindung gebracht. Es ist jedoch umstritten, in welchem Land genau das Gericht erfunden wurde. Fakt ist jedoch, dass Lasagne in vielen Teilen der Welt sehr beliebt ist.

Lasagne ist ebenso das Lieblingsgericht der Comic-Figur "Garfield". Und auch dieser Kater weiß, dass Lasagne am besten selbst gemacht schmeckt.

Wie Du eine klassische Lasagne einfach zu Hause selber machen kannst, erklärt Dir TAG24.

