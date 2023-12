Fernbedienung reinigen: So klappt's innen und außen

Damit man sich nicht irgendwann mit einer kaputten Fernbedienung herumärgert, sollte man sie zwischendurch reinigen. © 123rf / Towfiqu

Egal, ob es um die Bedienung eines Fernsehers, einer Musikanlage oder anderer Apparate geht, sie bleibt nicht von Zauberhand in einem guten Zustand.

Denn bei jedem Herumliegen kann sich Staub ansammeln. Zudem kommen Fernbedienungen bei jeder Nutzung mit Hautschuppen und allem anderen in Kontakt, was man an den Händen hat.

Wenn man das ignoriert, können sich Keime ungestört vermehren. Darüber hinaus kann zu viel Schmutz - z. B. in Form von Chips-Krümeln - sogar technische Störungen auslösen.

Man stelle sich vor, die Fernbedienung funktioniert plötzlich nicht mehr, obwohl man sich gerade auf Entspannung vorm TV-Gerät eingestellt hat.

Damit Euch dieser Ärger erspart bleibt, zeigt TAG24, wie einfach man eine komplette Fernbedienung reinigen kann - sogar die Kontakte innen in der Bedienung.

Noch mehr nützliche Hilfestellungen zum Saubermachen gibt es in der Themenrubrik "Reinigungsratgeber".