Fernseher reinigen, ohne ihn zu beschädigen: So geht's richtig

Wer kein Risiko eingehen will, sollte seinen TV-Bildschirm nicht zu staubig werden lassen. © 123rf/andreypopov

Ach, das bisschen Staub stört doch nicht, könnten viele meinen. Mit dieser Annahme sollte man allerdings vorsichtig sein.

Staubpartikel, die sich an den verschiedensten Stellen eines Fernsehers ablagern, können sogar einen Kurzschluss auslösen.

Selbst wenn dieses Szenario nicht eintritt, dürfte sicher niemand Fan von dicken Staubschichten auf dem TV-Bildschirm sein. Schließlich will man seine liebste Serie oder den spannenden Film mit möglichst gutem Bild genießen.

Und dann wären da auch noch schlimmere Verschmutzungen wie z. B. Fingerabdrücke, Schlieren oder sogar ein klebriger Nikotinbelag.

Ja, richtig gelesen - Nikotin! Wer in der Wohnung raucht, muss damit rechnen, dass auf Dauer ein klebriger Nikotinfilm auf dem Gerät entsteht.

Seinen Fernseher reinigen ist also in vielerlei Hinsicht sinnvoll. Passend dazu erfahrt Ihr in diesem Artikel, was man dabei beachten sollte.