Feuerzangenbowle Rezept: So einfach kannst Du den winterlichen Punsch selber machen

Mittlerweile wird Feuerzangenbowle nicht nur an entsprechenden Filmabenden gern getrunken, sondern generell zur Adventszeit und gehört damit zu den klassischen Weihnachtsrezepten .

Der genaue Ursprung des Getränks ist unklar. Seine Beliebtheit verdankt der Rotwein-Punsch dem gleichnamigen Film "Die Feuerzangenbowle" aus dem Jahr 1944, in dessen Rahmenhandlung die Protagonisten gemütlich bei einem Glas Feuerzangenbowle zusammensitzen und über ihre alte Schulzeit reden.

Feuerzangenbowle ist nicht nur ein Kultgetränk für gesellige Filmabende im Winter, sondern auch ein echter Klassiker auf Weihnachtsmärkten und an Silvester.

1. Schritt: Eine Zitrone auspressen. Die andere Zitrone und die Orange in Scheiben schneiden.

2. Schritt: Rotwein in einem Topf erhitzen, aber nicht kochen. Zitronen- und Orangensaft sieben und mit in den Topf gießen. Weiter erhitzen, aber das Gemisch sollte nicht kochen. Anschließend die Gewürze mit in den Topf geben und ziehen lassen.

3. Schritt: Das Weingemisch in ein hitzebeständiges Gefäß für Punsch kippen und auf ein Stövchen stellen. Die Orangen- und Zitronenscheiben hinzufügen.

4. Schritt: Die Feuerzange mit dem Zuckerhut über dem Gefäß platzieren. Rum leicht anwärmen und etwas davon über den Zuckerhut träufeln. Eine Schöpfkelle mit ein wenig Rum füllen, diesen mit einem langen Streichholz anzünden und dann noch brennend über den Zuckerhut laufen lassen. Alternativ kann man auch den Zuckerhut direkt anzünden.

5. Schritt: Den restlichen Rum nach und nach mit der Kelle über den immer noch brennenden Zuckerhut gießen, bis dieser ganz geschmolzen ist. Es empfiehlt sich, erst dann nachzugießen, wenn der Alkohol von der vorherigen Kelle fast verbrannt ist.

6. Schritt: Abschließend alles gut verrühren und die Feuerzangenbowle in Tassen oder Gläsern für Punsch servieren.