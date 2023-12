Französische Zwiebelsuppe: schnell zubereitet und einfach köstlich

Für mehr heiße Ideen zum Kochen schau gern in der Rubrik Suppen vorbei.

Nicht nur damals war die deftige Speise unter armen Leuten aufgrund ihrer günstigen Zutaten sehr beliebt, auch heute gibt es die Suppe immer noch in französischen Bistros, aber auch in vielen Haushalten der verschiedensten Menschen.

Welche Suppe sich hervorragend dafür eignet? Eine leckere, französische Zwiebelsuppe! Diese ist nicht nur einfach in der Zubereitung, sondern hat mit einer ganz speziellen Zutat auch noch das gewisse Etwas!

Du hältst die warme Suppenschüssel in den Händen und mit jedem Löffel Suppe, der in Deinen Mund wandert, entsteht eine neue Geschmacksexplosion.

Was gibt es an einem kalten Winter- oder Herbsttag Besseres, als nach Hause zu kommen und sich bei einer leckeren Suppe aufzuwärmen?

Versuche, die Scheiben der Zwiebel so dünn wie nur möglich zu schneiden, um den besten Geschmack herauszuholen. © 123rf / serezniy

Die Zubereitung von Zwiebelsuppe könnte nicht simpler sein. Sie erfolgt in nur wenigen Schritten.

1. Schritt: Zwiebeln schälen, in dünne Ringe schneiden, Butter im Topf zerlassen, danach die Zwiebeln in den Topf geben. Kurz anschwitzen und Knoblauch hineinpressen. Alles gemeinsam kurz andünsten lassen.

2. Schritt: Nachdem die Zwiebeln und der Knoblauch goldbraun geworden sind, einen Esslöffel Mehl gut im Topf verteilen und umrühren. Mit Gemüsebrühe und Wein ablöschen und aufkochen lassen. Etwas Salz und Pfeffer hinzugeben und nach Belieben abschmecken. Noch einmal 10-15 Minuten köcheln lassen.



3. Schritt: Backofen auf ca. 200 Grad vorheizen. Baguette in Scheiben schneiden.



4. Schritt: Suppe in Schüsseln geben, die für den Backofen geeignet sind. Baguette in die Schüsseln auf die Suppe legen und Käse darüber verteilen. Schalen in den Backofen geben und 5-10 Minuten backen, bis der Käse geschmolzen ist.

Durch das Baguette und den Käse wird der Suppe ein einzigartiger, aromatischer Geschmack verliehen. Danach einfach servieren und genießen!