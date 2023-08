Fruchtfliegen bekämpfen: So wirst Du Obstfliegen wieder los

Obst und Biomüll, aber auch die Reste von Saft und Wein ziehen Fruchtfliegen wie magisch an. Vor allem im Sommer können sie schnell zur Plage werden. Lest hier, mit welchen einfachen Tricks und Hausmitteln ihr die kleinen Obstfliegen bekämpfen könnt und den Insekten von Anfang an wirksam vorbeugt.

Zum Problem in der Küche werden sie jedoch, weil sie Obst und Gemüse, mit dem sie in Kontakt kommen, schneller verderben lassen.

Diese einfache Fruchtfliegenfalle ist effektiv und mit Hausmitteln schnell gemacht. © 123rf.com/Joshua Rainey

Im Handel gibt es spezielle Fruchtfliegen-Fallen zu kaufen. Doch oft sind diese gar nicht notwendig. Stattdessen bietet der gut sortierte Haushalt in der Regel alles was es braucht, um Obstfliegen zu fangen und zu vertreiben.

1. Fruchtfliegenfalle selbst bauen

Für die klassische Fruchtfliegenfalle braucht es nicht mehr als ein wenig Obst- oder Weinessig, Fruchtsaft sowie etwas Spülmittel.

Mischt etwas Essig oder Saft mit Wasser im Verhältnis 2:1 in einem Glas. Gebt dann noch ein paar Tropfen Spülmittel dazu und fertig ist Eure Falle. Stellt nun das Glas in die Nähe von Eurem Obstkorb oder dem Biomüll. Die süßliche Flüssigkeit zieht die Obstfliegen wie magisch an. Wenn sie jedoch von dem verführerischen Gemisch trinken möchten, sorgt das Spülmittel dafür, dass sich die Oberflächenspannung auflöst und die Fliegen ertrinken.

Wer möchte, kann optional ein Blatt Papier zum Trichter rollen und wie abgebildet mit der Spitze nach unten in das Glas geben. So bleiben die kleinen Insekten direkt im Glas gefangen und das Vertreiben der Fliegen ist noch effektiver.

2. Reste von Sekt zum Obstfliegen Vertreiben nutzen

Wer noch Reste von Sekt übrig hat, braucht diese bei einer Fruchtfliegen-Plage nicht direkt wegzukippen. Stattdessen kann man den Sekt einfach in der Flasche stehen lassen oder in ein Glas umfüllen. Wer auf Nummer sicher gehen will, gibt auch hier einige Tropfen Spüli in den Sekt.

3. Obstfliegen mit Gebissreiniger vertreiben

Hat man hingegen keine Lust auf Essiggeruch in der Küche, kann man auch - sofern vorhanden - zum Gebissreiniger greifen. Ein Tab wird in etwas Wasser aufgelöst und an jener Stelle platziert, wo sich die meisten Fliegen tummeln. Der Geruch des Gebissreinigers vertreibt die Obstfliegen und hinterlässt einen kaum wahrnehmbaren, aber angenehmen Geruch.

4. Tomatenblätter gegen Fruchtfliegen



Baut Ihr Tomaten in Eurem Garten oder auf Eurem Balkon an, könnt Ihr Euch diese ebenfalls zum Fruchtfliegen vertreiben zunutze machen. Pflückt dazu einfach ein paar Tomatenblätter und verteilt diese rund um den Obstkorb. Der intensive Geruch der Blätter soll die kleinen Insekten ganz von alleine vertreiben.