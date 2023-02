Für Genussmomente am Valentinstag: Einfache Rezepte zum Verlieben

Tipp: Noch schöner sieht es aus, wenn die Gläser mit einem Zuckerrand verziert sind. Dazu das Glas mit dem Rand nach unten erst in Zitronen- oder Limettensaft und anschließend in Zucker tauchen. Ebenso optisch ansprechend ist es, Erdbeeren in Herzform am Glasrand befestigen oder herzförmige Eiswürfel aus Granatapfelsaft mit in das Glas zu geben. Neben Minze passt frischer Rosmarin zu diesem Granatapfel-Cocktail.