Gefüllte Eier: 4 leckere Ideen für das Silvester-Buffet

Die Geschichte dahinter führt einen bis ins Mittelalter in die Region Andalusien in Spanien, von wo gefüllte Eier ihren Weg durch ganz Europa und über dessen Grenzen hinaus gefunden haben sollen.

Wenn es um Rezepte geht, ist es immer so eine Sache mit der Ursprünglichkeit. Oft lässt sich ein Originalrezept nur schwer ausmachen. So ist es auch bei gefüllten Eiern. Viele Quellen geben beim klassischen Rezept eines mit Mayonnaise an. So kann man sie zubereiten:

Zutaten



8 Eier



2 EL Mayonnaise

1 TL Senf

Prise Salz

Prise Pfeffer

Spritzer Zitronensaft oder Essig



Zubereitung

1. Schritt: Eier kochen

Die Eier in einen Topf legen, mit Wasser mindestens bedecken, auf mittlerer Stufe zum Kochen bringen und 10 bis 15 Minuten kochen lassen. Wer noch einen cremigen Kern möchte, sollte die Eier maximal 10 Minuten kochen lassen (besser noch weniger).

2. Schritt: Eier abschrecken

Den Topf von der Kochstelle nehmen, das Wasser wegschütten und die Eier mit kaltem Wasser abschrecken. Nun können sie gepellt werden. Die gepellten Eier dann in ein kaltes Wasserbad geben, so werden sie auch innen schnell kalt, garen nicht nach und werden gleichzeitig von Schalenresten befreit.

3. Schritt: Eier befüllen



Die gekochten Eier werden nun quer oder längs halbiert, ergeben also 16 Portionen. Das Eigelb wird vorsichtig ausgelöffelt, sodass das Eiweiß intakt bleibt. Das Eigelb in einer Schüssel mit Mayo, Senf, Zitrone und den Gewürzen verrühren, sodass eine glatte Creme entsteht. Die ausgehöhlten Eihälften werden nun mit der Eigelb-Mischung befüllt.



Mit etwas Garnitur anrichten – fertig sind die klassischen gefüllten Eier!