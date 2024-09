Gefüllter Spaghettikürbis aus dem Ofen: Dieser Kürbis ist ein echter Geheimtipp

Das Besondere am Spaghettikürbis ist, dass sein Fruchtfleisch aus Fasern besteht, die an die beliebten Nudeln erinnern. © 123RF/liudmilachernetska

Was den Spaghettikürbis so besonders macht, sind seine langen Fasern, die vage an Spaghetti erinnern. Die Kürbissorte wird auch "Stripetti" gennant.

Je reifer der Kürbis ist, desto gelber ist die Schale gefärbt. Die Schale an sich ist jedoch nicht essbar. Mit Vorsicht zu genießen ist Spaghettikürbis für Menschen mit einer Pollenallergie.

Da Spaghettikürbis auf sein Gewicht gerechnet insgesamt wenig Kalorien und Kohlenhydrate enthält, ist er ideal für Low Carb Ernährung.

Außerdem kann sich der Verzehr von Spaghettikürbis positiv auf die Muskeln und das Nervensystem auswirken, denn der Kürbis enthält viel Magnesium. Das enthaltene Kalium ist vorteilhaft für Niere und Blase.

Spaghettikürbis zuzubereiten ist ziemlich einfach und das Kürbisgericht kann je nach Geschmack variiert werden.

