Glühwein Rezept: So einfach kannst Du Glühwein selber machen

Die Glühwein-Saison ist eingeläutet, Weihnachten steht vor der Tür. Da kein Alkohol bekanntermaßen auch keine Lösung ist, gibt es in unserem Ratgeber die besten Tipps für den perfekten Glühwein.

Glühwein selber machen vermindert das Risiko von Kopfschmerzen und ist kinderleicht. © 123rf.com/natavkusidey

Mit dem Duft frisch gebackener Plätzchen in der Nase und einem Glühwein in der Hand kehrt Besinnlichkeit in die kalte Adventszeit ein.

Nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt gehört der Glühwein traditionell zur Weihnachtszeit. Mit ein paar Zutaten kann sich jeder im Handumdrehen die maximale Weihnachtsstimmung in die heimischen vier Wände zaubern.

Wer seinen Glühwein selber machen möchte, muss wissen: Gewürze sind das A und O.



Ohne Zimt, Nelken, Sternanis, Orangenschalen und Zitronenschalen kommt kein Glühwein aus.

Vanille und Kardamom zaubern ein ganz besonderes Aroma. Der Vorteil beim Glühwein selber machen liegt auf der Hand: Ganz nach eigenem Geschmack kann der heiße Klassiker zuckersüß werden, mit Fruchtsaft im Alkoholgehalt abgemildert oder mit Schuss serviert werden.

Die Glühwein-Trends reichen vom alkoholfreien Glühwein als Basis bis zur Variante des Glühwein on the Rocks. Taucht mit uns ein in die Welt des beliebtesten Heißgetränks der Weihnachtszeit.

