Größte Kuh der Welt: Blossoms beeindruckender Rekord fasziniert alle
Heran zu wahrer Größe wuchs die Holstein-Kuh Blosom, welche 2014 den Rekord als "die größte lebende Kuh der Welt" aufstellte. Dieser Ruhm war für die Kuh jedoch nur von kurzer Dauer.
Gemessen vom Huf bis zum Widerrist wurde das Holstein-Weibchen Blosom mit einer Größe von 1,90 Meter am 24. Mai 2014 zur größten Kuh der Welt gekürt.
Aufgewachsen war Blosom als Tochter von zwei normal großen Kühen auf einer Farm in Orangeville im Bundesstaat Illinois (USA) bei Patricia alias "Patty" Meads-Hanson und ihrem Vater, welcher die Idee hatte, Blosom von Guinness World Records messen zu lassen. Leider verstarb Patricias Vater, bevor der Rekord offiziell bestätigt wurde.
Für das Team von Guinness World Records war die größte Herausforderung am Tag der Messung einen Maßstab zu finden, welcher groß genug für die fast zwei Meter große Blosom ist.
Blosom verstarb im Jahr 2015. Derzeit gibt es keine Kuh, die einen offiziellen aktuellen Rekord als "größte lebende Kuh der Welt" hält.
Die größte Kuh der Welt ist eine Holstein-Kuh
Mit 1,90 Metern war das Holstein-Weibchen Bloom wesentlich größer als andere Kühe dieser Rasse. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Widerristhöhe der Rasse Holstein-Rind liegt bei der Kuh zwischen 1,45 und 1,56 Meter und beim Stier zwischen 1,50 und 1,70 Meter.
Auch der vorhergehende Rekordhalter war ein Holstein-Mischling namens Mount Katahdin (* 1906; † 1910) mit einer Größe von 1,88 Metern.
Glaubt man der Besitzerin Patricia Meads-Hanson, dann war Blosom 2010 im Alter von acht Jahren noch größer.
Zwischen der größten Kuh der Welt Blosom und ihrer Besitzerin Patricia Meads-Hanson ist ein deutlicher Größenunterschied sichtbar:
Die größte Kuh aller Zeiten: Blosom bleibt unübertroffen
Im Mai 2015 verstarb Blosom im Alter von stolzen 13 Jahren an einer unheilbaren Beinverletzung. Die durchschnittliche Lebenserwartung von stark beanspruchten Nutztieren der Milchviehrasse Holstein-Rind liegt zwischen 4,5 und 5,5 Jahren.
Laut Ihrer Besitzerin Patricia Meads-Hanson führte Blosom ein gutes Leben in einer liebevollen Umgebung, wo sie Haferflocken und eine grüne Wiese hatte. Auch genoss es die Kuh, sich in aller Ruhe täglich am Kinn und an den Ohren kratzten konnte.
Neben dem Aspekt, dass Blosom ein vergleichsweise langes Leben hatte, mag es für die Besitzerin Patty ein kleiner Trost sein, dass sich Guinness World Records dazu entschieden hat, Blosom in der Ausgabe 2016 als größte Kuh aller Zeiten in die Geschichte eingehen zu lassen.
Blosom wurde mit Blickrichtung Osten hin zur Farm begraben, sodass die größte Kuh aller Zeiten für immer auf ihre geliebte Heimat blicken kann.
Titelfoto: 123rf/smereka