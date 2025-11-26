Größte Kuh der Welt: Blossoms beeindruckender Rekord fasziniert alle

Heran zu wahrer Größe wuchs die Holstein-Kuh Blosom, welche 2014 den Rekord als "die größte lebende Kuh der Welt" aufstellte. Dieser Ruhm war für die Kuh jedoch nur von kurzer Dauer.

Kühe sind per se sehr goße und imposante Tiere - welches ist die größte Kuh? (Symbolbild) © 123rf/smereka

Gemessen vom Huf bis zum Widerrist wurde das Holstein-Weibchen Blosom mit einer Größe von 1,90 Meter am 24. Mai 2014 zur größten Kuh der Welt gekürt.

Aufgewachsen war Blosom als Tochter von zwei normal großen Kühen auf einer Farm in Orangeville im Bundesstaat Illinois (USA) bei Patricia alias "Patty" Meads-Hanson und ihrem Vater, welcher die Idee hatte, Blosom von Guinness World Records messen zu lassen. Leider verstarb Patricias Vater, bevor der Rekord offiziell bestätigt wurde.

Für das Team von Guinness World Records war die größte Herausforderung am Tag der Messung einen Maßstab zu finden, welcher groß genug für die fast zwei Meter große Blosom ist.

Blosom verstarb im Jahr 2015. Derzeit gibt es keine Kuh, die einen offiziellen aktuellen Rekord als "größte lebende Kuh der Welt" hält.

